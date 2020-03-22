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Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:26
МВФ выдаст кредит на $5,5 млрд и гривна еще продержится до 30
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varivos
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32
ricardo написав:
Якщо з понеділка до п'ятниці видадуть долари з поточних та депозитних рахунків - то 27.50-28.50.
Якщо ні - то вище 30.
Ну що ж - долари не видали, значить на 28.50 не зупинимося. Вверх.
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ricardo
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Додано: Суб 28 бер, 2020 12:00
Главноео дефолт или нет. Если объявят, тогда дна у грн нет. А объявить некоторые очень хотят.
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malchinko_vitaliy
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Додано: Суб 28 бер, 2020 20:11
Главное с утра 1 апреля не бежать покупать доллары увидев в фейсбуке посты своих друзей).
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RomaL
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:32
Гривна скоро закончится и все полезут под падушку менять баксулю что будет в этом случае?
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lsd08111982
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