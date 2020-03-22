RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яким буде курс
долара в квітні?...

Яким буде курс долара в квітні?...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:26

МВФ выдаст кредит на $5,5 млрд и гривна еще продержится до 30
varivos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:32

  ricardo написав:Якщо з понеділка до п'ятниці видадуть долари з поточних та депозитних рахунків - то 27.50-28.50.
Якщо ні - то вище 30.

Ну що ж - долари не видали, значить на 28.50 не зупинимося. Вверх.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 20.03.09
Подякував: 312 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 12:00

Главноео дефолт или нет. Если объявят, тогда дна у грн нет. А объявить некоторые очень хотят.
malchinko_vitaliy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 15.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 20:11

Главное с утра 1 апреля не бежать покупать доллары увидев в фейсбуке посты своих друзей).
RomaL
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:32

Гривна скоро закончится и все полезут под падушку менять баксулю что будет в этом случае?
lsd08111982
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 12.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курс долара США зростає. Варто купувати техніку зараз та...
R2 » Вів 24 бер, 2020 10:21
9 749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 10:14
dmytrykmaz
Що буде з впровадженням е-квитка у Києві в умовах карантину
R2 » Нед 22 бер, 2020 09:45
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2020 09:45
v0f41k
Нових валютних обмежень через коронавірус не буде
R2 » Сер 18 бер, 2020 15:54
2 191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 22:06
amorroma_amorroma

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83757)
28.03.2020 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.