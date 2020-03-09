Сьогодні, 17 березня, з 23-ї години "Київський метрополітен" припиняє перевезення пасажирів.
Дивися повний текст Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16
Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня.
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:16
Это нызывается - прощай левый берег Днепра.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
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