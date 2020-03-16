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Київ зупиняє роботу
метро до 3 квітня

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:45

Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

  _hunter написав:ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем?

Конечно, ведь ради защиты пенсионеров я сижу дома, а лаборантка час добиралась до работы.

А какая-нибудь коллега лаборатки, врач или медсестра которая нужна уже не мне, а какому-то пенсионеру возможно вообще не может добраться из своего условного обухова в клинику на Крещатик. Это очень поможет защите пенсионера. Который сам будет вынужден ехать в клинику не на метро, а стоять два часа в ожидании когда его таки запустят в маршрутку водитель и граждане: водителю сейчас бесплатные пенсионеры еще болше ненужны, а для граждан которым нечем добраться и среди которых та самая медсестра, еще больше водителя недовольны таким конкурентом.

  _hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.

Какой ты умный за чужой счет :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем?

Конечно, ведь ради защиты пенсионеров я сижу дома, а лаборантка час добиралась до работы.

А какая-нибудь коллега лаборатки, врач или медсестра которая нужна уже не мне, а какому-то пенсионеру возможно вообще не может добраться из своего условного обухова в клинику на Крещатик. Это очень поможет защите пенсионера. Который сам будет вынужден ехать в клинику не на метро, а стоять два часа в ожидании когда его таки запустят в маршрутку водитель и граждане: водителю сейчас бесплатные пенсионеры еще болше ненужны, а для граждан которым нечем добраться и среди которых та самая медсестра, еще больше водителя недовольны таким конкурентом.

  _hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.

Какой ты умный за чужой счет :mrgreen:

И ладно: все клиники и так переводятся на режим "только ургентная помощь". -- давление/температу померять, увы, не получится.
Если что-то серьезное -- что так что так -- вызывать скорую.

Ну да -- это же не чужими жизнями распоряжаться -- деньги -- это святое...
_hunter
 
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