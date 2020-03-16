Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

Додано: Сер 18 бер, 2020 16:45

_hunter написав: ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем? ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем?

_hunter написав: Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить. Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.

Конечно, ведь ради защиты пенсионеров я сижу дома, а лаборантка час добиралась до работы.А какая-нибудь коллега лаборатки, врач или медсестра которая нужна уже не мне, а какому-то пенсионеру возможно вообще не может добраться из своего условного обухова в клинику на Крещатик. Это очень поможет защите пенсионера. Который сам будет вынужден ехать в клинику не на метро, а стоять два часа в ожидании когда его таки запустят в маршрутку водитель и граждане: водителю сейчас бесплатные пенсионеры еще болше ненужны, а для граждан которым нечем добраться и среди которых та самая медсестра, еще больше водителя недовольны таким конкурентом.Какой ты умный за чужой счет