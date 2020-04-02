Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

Додано: Чет 19 бер, 2020 11:26

o_boiko написав: _hunter написав: vitaliy_berdinskikh написав: Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели... Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...

Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу.

Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера... Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу.Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера...

“Зараз ми повинні прийняти як факт те, що інфекція вже поширилася всередині країни і нам залишається вжити заходів, щоб мінімізувати число інфікованих. Якщо вам 20 років і ви людина без хронічних захворювань, вам потрібно просто посидіти вдома і перехворіти. Навіть якщо у вас є симптоми коронавірусу, тест вам робити не будуть. Незалежно від того, були ви в контакті з носіями коронавірусу, чи ні”



https://sverigesradio.se/artikel/7430274

Швеція потребує все більше реанімаційних ліжок через зростання випадків коронавірусу, - кажуть лікарі



https://sverigesradio.se/artikel/7431321

Уряд готується до запровадження дистанційної освіти в усіх школах



https://sverigesradio.se/artikel/7431519 Нові правила для громадського транспорту вводяться через пандемію коронавірусу

Ну да -- не переживают:Т.е. по статистике "их/нас там нет".Более того, ситуевина у них очень сильно начинает напоминать Италию -- те тоже сначала говорили "да что те дураки в Правительстве понимают". А теперь:И не стоит забывать про специфику Швеции: у них при сравнимой територии населения в 4 раза меньше; у них нет нашей централизации -- почти все сидят по Киеву/Одессе/Харькову/Львову; у них большая "социальная ответственность" -- т.е. если человеку сказали "не толпиться" -- он и не "толпится".