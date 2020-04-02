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Київ зупиняє роботу
метро до 3 квітня

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:45

Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

  _hunter написав:ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем?

Конечно, ведь ради защиты пенсионеров я сижу дома, а лаборантка час добиралась до работы.

А какая-нибудь коллега лаборатки, врач или медсестра которая нужна уже не мне, а какому-то пенсионеру возможно вообще не может добраться из своего условного обухова в клинику на Крещатик. Это очень поможет защите пенсионера. Который сам будет вынужден ехать в клинику не на метро, а стоять два часа в ожидании когда его таки запустят в маршрутку водитель и граждане: водителю сейчас бесплатные пенсионеры еще болше ненужны, а для граждан которым нечем добраться и среди которых та самая медсестра, еще больше водителя недовольны таким конкурентом.

  _hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.

Какой ты умный за чужой счет :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 18:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем?

Конечно, ведь ради защиты пенсионеров я сижу дома, а лаборантка час добиралась до работы.

А какая-нибудь коллега лаборатки, врач или медсестра которая нужна уже не мне, а какому-то пенсионеру возможно вообще не может добраться из своего условного обухова в клинику на Крещатик. Это очень поможет защите пенсионера. Который сам будет вынужден ехать в клинику не на метро, а стоять два часа в ожидании когда его таки запустят в маршрутку водитель и граждане: водителю сейчас бесплатные пенсионеры еще болше ненужны, а для граждан которым нечем добраться и среди которых та самая медсестра, еще больше водителя недовольны таким конкурентом.

  _hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.

Какой ты умный за чужой счет :mrgreen:

И ладно: все клиники и так переводятся на режим "только ургентная помощь". -- давление/температу померять, увы, не получится.
Если что-то серьезное -- что так что так -- вызывать скорую.

Ну да -- это же не чужими жизнями распоряжаться -- деньги -- это святое...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:44

  _hunter написав:И ладно: все клиники и так переводятся на режим "только ургентная помощь". -- давление/температу померять, увы, не получится.
Если что-то серьезное -- что так что так -- вызывать скорую.


Тоесть даже если до пенсионера не доберется коронавирус он помрет от своей старой болячки и так. Ну зашибись, решили проблему, молодцы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:И ладно: все клиники и так переводятся на режим "только ургентная помощь". -- давление/температу померять, увы, не получится.
Если что-то серьезное -- что так что так -- вызывать скорую.


Тоесть даже если до пенсионера не доберется коронавирус он помрет от своей старой болячки и так. Ну зашибись, решили проблему, молодцы.

В первый раз слышу, чтобы от непомерянной температуры пенсы мерли. Для чего-то серьезного, как я уже писал -- скорая.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:12

  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...

Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу.
Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера...
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 08:59

  o_boiko написав:
  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...

Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу.
Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера...

Азербайджанский ресурс Haqqin.az, сделал вброс, а наши дурачки (ну или намеренно) закрепостили :mrgreen: В результате границы закрыли, учебные заведения закрыли. Спортивные мероприятия (хоккей) без людей, рекомендации работать из дома.
У нас же любят найти какую-то дичь и в нее поверить :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 11:26

  o_boiko написав:
  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...

Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу.
Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера...

Ну да -- не переживают:
“Зараз ми повинні прийняти як факт те, що інфекція вже поширилася всередині країни і нам залишається вжити заходів, щоб мінімізувати число інфікованих. Якщо вам 20 років і ви людина без хронічних захворювань, вам потрібно просто посидіти вдома і перехворіти. Навіть якщо у вас є симптоми коронавірусу, тест вам робити не будуть. Незалежно від того, були ви в контакті з носіями коронавірусу, чи ні

Т.е. по статистике "их/нас там нет".

Более того, ситуевина у них очень сильно начинает напоминать Италию -- те тоже сначала говорили "да что те дураки в Правительстве понимают". А теперь:
Швеція потребує все більше реанімаційних ліжок через зростання випадків коронавірусу, - кажуть лікарі
https://sverigesradio.se/artikel/7430274


Уряд готується до запровадження дистанційної освіти в усіх школах
https://sverigesradio.se/artikel/7431321


Нові правила для громадського транспорту вводяться через пандемію коронавірусу
https://sverigesradio.se/artikel/7431519



И не стоит забывать про специфику Швеции: у них при сравнимой територии населения в 4 раза меньше; у них нет нашей централизации -- почти все сидят по Киеву/Одессе/Харькову/Львову; у них большая "социальная ответственность" -- т.е. если человеку сказали "не толпиться" -- он и не "толпится".
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:08

Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

  _hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.

И там все ближайшие три месяца. Хотя думаю через три месяца просто некуда будет ходить - больница станет вслед за экономикой. А не, можно будет ходить в лес за шишками, ну или хворосту для буржуйки набрать.
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 11:33

Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

ну что, поборники карантинных мер, агитаторы за ограничение общественного транспорта, готовы за каждый выход на улицу платить 20-60 гривен?
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:39

  vitaliy_berdinskikh написав:ну что, поборники карантинных мер, агитаторы за ограничение общественного транспорта, готовы за каждый выход на улицу платить 20-60 гривен?

Да уже по всем темам этот вопрос переобсудили -- кто не готов -- всегда есть вариант "сделай сам". -- сколько там рулон марли и моток резинки a la "для трусов" стоит?
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