Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

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_hunter написав:ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем?
Конечно, ведь ради защиты пенсионеров я сижу дома, а лаборантка час добиралась до работы.
А какая-нибудь коллега лаборатки, врач или медсестра которая нужна уже не мне, а какому-то пенсионеру возможно вообще не может добраться из своего условного обухова в клинику на Крещатик. Это очень поможет защите пенсионера. Который сам будет вынужден ехать в клинику не на метро, а стоять два часа в ожидании когда его таки запустят в маршрутку водитель и граждане: водителю сейчас бесплатные пенсионеры еще болше ненужны, а для граждан которым нечем добраться и среди которых та самая медсестра, еще больше водителя недовольны таким конкурентом.
_hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.
Какой ты умный за чужой счет
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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_hunter написав:ОК, "какие есть ваши предложения?" -- фиг с ними, с пенсионерами -- и без них проживем?
Конечно, ведь ради защиты пенсионеров я сижу дома, а лаборантка час добиралась до работы.
А какая-нибудь коллега лаборатки, врач или медсестра которая нужна уже не мне, а какому-то пенсионеру возможно вообще не может добраться из своего условного обухова в клинику на Крещатик. Это очень поможет защите пенсионера. Который сам будет вынужден ехать в клинику не на метро, а стоять два часа в ожидании когда его таки запустят в маршрутку водитель и граждане: водителю сейчас бесплатные пенсионеры еще болше ненужны, а для граждан которым нечем добраться и среди которых та самая медсестра, еще больше водителя недовольны таким конкурентом.
_hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.
Какой ты умный за чужой счет
И ладно: все клиники и так переводятся на режим "только ургентная помощь". -- давление/температу померять, увы, не получится. Если что-то серьезное -- что так что так -- вызывать скорую.
Ну да -- это же не чужими жизнями распоряжаться -- деньги -- это святое...
_hunter написав:И ладно: все клиники и так переводятся на режим "только ургентная помощь". -- давление/температу померять, увы, не получится. Если что-то серьезное -- что так что так -- вызывать скорую.
Тоесть даже если до пенсионера не доберется коронавирус он помрет от своей старой болячки и так. Ну зашибись, решили проблему, молодцы.
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
_hunter написав:И ладно: все клиники и так переводятся на режим "только ургентная помощь". -- давление/температу померять, увы, не получится. Если что-то серьезное -- что так что так -- вызывать скорую.
Тоесть даже если до пенсионера не доберется коронавирус он помрет от своей старой болячки и так. Ну зашибись, решили проблему, молодцы.
В первый раз слышу, чтобы от непомерянной температуры пенсы мерли. Для чего-то серьезного, как я уже писал -- скорая.
vitaliy_berdinskikh написав:Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...
Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу. Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера...
vitaliy_berdinskikh написав:Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...
Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу. Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера...
Азербайджанский ресурс Haqqin.az, сделал вброс, а наши дурачки (ну или намеренно) закрепостили В результате границы закрыли, учебные заведения закрыли. Спортивные мероприятия (хоккей) без людей, рекомендации работать из дома. У нас же любят найти какую-то дичь и в нее поверить
vitaliy_berdinskikh написав:Рекомендую на еще более другой сайт сходить -- на итальянский -- и им расказать, что карантин они зря ввели...
Да, зря. Кроме итальянских есть еще шведские сайты, у них нет карантина и они не переживают по этому поводу. Вчера у соседа дядя умер в больнице - отменили плановую операцию. Вот тебе и спасли пенсионера...
Ну да -- не переживают:
“Зараз ми повинні прийняти як факт те, що інфекція вже поширилася всередині країни і нам залишається вжити заходів, щоб мінімізувати число інфікованих. Якщо вам 20 років і ви людина без хронічних захворювань, вам потрібно просто посидіти вдома і перехворіти. Навіть якщо у вас є симптоми коронавірусу, тест вам робити не будуть. Незалежно від того, були ви в контакті з носіями коронавірусу, чи ні”
Т.е. по статистике "их/нас там нет".
Более того, ситуевина у них очень сильно начинает напоминать Италию -- те тоже сначала говорили "да что те дураки в Правительстве понимают". А теперь:
И не стоит забывать про специфику Швеции: у них при сравнимой територии населения в 4 раза меньше; у них нет нашей централизации -- почти все сидят по Киеву/Одессе/Харькову/Львову; у них большая "социальная ответственность" -- т.е. если человеку сказали "не толпиться" -- он и не "толпится".
_hunter написав:Если некому будет подвезти -- будет на час/два раньше выходить.
И там все ближайшие три месяца. Хотя думаю через три месяца просто некуда будет ходить - больница станет вслед за экономикой. А не, можно будет ходить в лес за шишками, ну или хворосту для буржуйки набрать.
Mind the gap.
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