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Київ зупиняє роботу
метро до 3 квітня

Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:11

_hunter тоесть возвращаемся к советской показухе? Люди иммитируют ношение масок, власть иммитируют заботу о здоровье населения. А только те кто не хотят заниматься иммитацией и не удосвлетворены иммитацией заботы - казлы которые мешают всем жить.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 11:47

  vitaliy_berdinskikh написав:_hunter тоесть возвращаемся к советской показухе? Люди иммитируют ношение масок, власть иммитируют заботу о здоровье населения. А только те кто не хотят заниматься иммитацией и не удосвлетворены иммитацией заботы - казлы которые мешают всем жить.

И это тоже обсудили уже многократно: маски -- средство борьбы с распространителями. И с этой задачей они пресрасно справляются. Да, даже самодельные из трех слоев марли.
Кто не хочет заниматься имитацией -- носит N95/FFP3 респираторы.
А "казлы" -- те, кто говорят "а давайте вообще ничего не делать -- авось пронесет". Трамп с начала марта так и высказывался -- теперь риторику "несколько" поменял...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:31

Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня

Пандемия идет на спад и тот, кто не истерил и не останавливал жизнь в стране оказываются в плюсе: Что происходит в странах, где не ввели тотальный карантин
o_boiko
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:57

а тем временем страны которые кроме истерики никаких реальных шагов для борьбы с инфекцией не предпринимали попадают в список стран посещение которых чревато проблемами
https://interfax.com.ua/news/general/658032.html
Япония будет отказывать во въезде путешественникам еще из 14 стран, включая Россию, Беларусь, Украину, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ.


Полньій список стран въезд из которых запрещен
https://www.japan.travel/en/coronavirus/
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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