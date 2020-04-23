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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:11
_hunter тоесть возвращаемся к советской показухе? Люди иммитируют ношение масок, власть иммитируют заботу о здоровье населения. А только те кто не хотят заниматься иммитацией и не удосвлетворены иммитацией заботы - казлы которые мешают всем жить.
Mind the gap.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 11:47
И это тоже обсудили уже многократно: маски -- средство борьбы с распространителями. И с этой задачей они пресрасно справляются. Да, даже самодельные из трех слоев марли.
Кто не хочет заниматься имитацией -- носит N95/FFP3 респираторы.
А "казлы" -- те, кто говорят "а давайте вообще ничего не делать -- авось пронесет". Трамп с начала марта так и высказывался -- теперь риторику "несколько" поменял...
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:31
Re: Київ зупиняє роботу метро до 3 квітня
Пандемия идет на спад и тот, кто не истерил и не останавливал жизнь в стране оказываются в плюсе:
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:57
а тем временем страны которые кроме истерики никаких реальных шагов для борьбы с инфекцией не предпринимали попадают в список стран посещение которых чревато проблемами
Полньій список стран въезд из которых запрещен
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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