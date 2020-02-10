Інвестиційні банки Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок глобальної кризи.
Дивися повний текст Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок глобальної кризи - Bloomberg.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 13:05
Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок глобальної кризи - Bloomberg.
Додано: Чет 19 бер, 2020 13:05
україна мала б показати зростання на цьому фоні.
Але замість інвестицій з нуля, наші бариги розпродують наше державне майно іноземним баригам. Інвесторів там немає на жаль
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