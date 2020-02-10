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Goldman Sachs і Morgan Stanley
оголосили про початок...

Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 13:05

Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційні банки Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок глобальної кризи.

Дивися повний текст Goldman Sachs і Morgan Stanley оголосили про початок глобальної кризи - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 13:05

україна мала б показати зростання на цьому фоні.
Але замість інвестицій з нуля, наші бариги розпродують наше державне майно іноземним баригам. Інвесторів там немає на жаль
Jango-sk
 
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