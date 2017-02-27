Bobua написав:І лише Сенс, падло, не зраджує своїй жадібності -- вперто тримає 4%... 😒
Отже, не лише світ ломиться від купи ВКВ, а й Україна? 🤔
Я не знаю кому Моно что не выпускал. У меня отлично и раньше переводил. У Сенса 4%, но тоже переводит. А у большинства банков по-прежнему TransferGo заблокирован, а толкалка с банка на валютные карты и до этого не работала. Так что не сильно Украина ломится и перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет. Вот когда НБУ разрешит исходящие SWIFT кому попало, а может и SEPA - тогда верю, что валюту девать некуда.
moveton написав:перевод в рамках лимитов НБУ сильно ограничен тем, что банков с такой услугой почти нет.
https://uainvest.com.ua/p2p-abroad Тут бачу щонайменше десяток банків з яких можна тягнути з 0%. Ще у трьох запис типу 0 | х.х -- неясно що саме означає. Коли нуль, а коли х.х? Але це питання здебільшо філософське, бо от Genome на своєму боці при стягування забере 3%. А то боляче і нецікаво... Може щось і з меншою комісією тягне, але ж нині не всі реєструють укрів. От револют хотів навесні набирати укрів, а потім падлючне Моно на нього нагавкало, і все пропало.
У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0% Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис. У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається. Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔
Hotab
Ні. То лотерея 😁 Вже давня. Але вони не забувають нагадувати...
Квітучий кешбек за міжнародні перекази з Visa з 27 травня 2025 до 27 вересня 2025 Нараховуємо кешбек 500 і 5 000 гр
Надсилайте або отримуйте міжнародні грошові перекази на суму від 500 грн (в еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку та щомісяця беріть участь у розіграші кешбеку. Один учасник акції може на кожному етапі отримувати 500 або 5 000 грн. В акції беруть участь усі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, які можна отримати й надіслати через ПриватБанк.
Більше переказів – більше шансів на виграш!
Хто може взяти участь в акції? Повнолітні клієнти, які мають ІПН та активну картку Visa від ПриватБанку (Картка для виплат, картка «Універсальна» / «Універсальна Gold», преміальна). Як стати учасником акції? 1. Зареєструйтеся в акції. 2. Отримайте або надішліть міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку на суму від 500 грн (в еквіваленті). Яка винагорода чекає на переможців? 🎁 Кешбек 500 грн отримають 1 000 клієнтів (250 переможців щомісяця). 🎁 Кешбек 5 000 грн отримають 100 клієнтів (25 переможців щомісяця).
Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек у розмірі 500 або 5 000 грн. Максимальна сума кешбеку не обмежується.
То, что там написано 0% на тянучку ещё не значит, что тянучка работает в принципе. Wise и TransferGo с осени прошлого года почти везде заблокированы с воплями "НБУ запретил переводы за рубеж", что в таблице не отражено. Вроде, Револют позволяют лучше, но да, и с его 3% за тянучку не прикольно и не всем повезло иметь его акк.
Bobua написав:У тій таки таблиці 5 банків штовхає з 0.9...1.0% Отже, для людей в тилу є можливість вигідно купувати єври на 100тис.грв, заносити у банки, і слати. ~500тис/міс, 6млн/рік, це трохи менше 150к$. Хай 140к$, бо в деяких банках може 90тис.
Как-то так, да. Есть ещё шестой: Альянс за 0.8%. Пересичному может 13k$ в месяц с забегами на размазать по шести банкам и хватит. Но даже е-лимит в 200к евро в год уже так выбрать затруднительно. А что делать простому одесскому хирургу с лямом зелени в дежурке?
Bobua написав:У часи Пороха можна було інвестувати на 200к$ за рік, здається. Тобто, воєнні обмеження якось майже і не вплинули? 🤔
Это говорит о том, что и при Порохе с выводом валюты было не разгуляться. Был вектор дальнейшего снятия ограничений, но вот не сложилось пока. Далеко ещё до лопания от валюты при всех миллиардах помощи.
Shaman написав:не бачите протирічь? по-перше, якщо погана спеціальність, то чого пішла? чи прохідний бал нижче? але чи потяне таку спеціальність?
Не вижу. Сказала, что ей нравится. Уже счиатется взрослым человеком. Пусть тянет, раз хочет.
Shaman написав:й головне - а чому така впевненість, що інженер-електроник не знайде роботи? сучасні станки з ЧПК й в Україні є - й чимало. чи ви просто далекі від виробництва?
Станки, вероятно, есть, но не уверен, что инженер для их работы нужен. От производства лично я далёк, зато у меня есть друг - инженер сходной специальности. Он и с опытом не то, чтобы в Украине жировал. Годик назад наконец взял жену и уехал в Израиль. Там доволен: даже базовая неквалифицированная работа (что-то типа свивания проводов) уже приносит достаточно для поддержания штанов и съёма квартиры. И её много на любую квалификацию. Сейчас уже чем-то посерьёзнее и поденежнее по специальности занимается.
Shaman написав:не бачите протирічь? по-перше, якщо погана спеціальність, то чого пішла? чи прохідний бал нижче? але чи потяне таку спеціальність?
Не вижу. Сказала, что ей нравится. Уже счиатется взрослым человеком. Пусть тянет, раз хочет.
Shaman написав:й головне - а чому така впевненість, що інженер-електроник не знайде роботи? сучасні станки з ЧПК й в Україні є - й чимало. чи ви просто далекі від виробництва?
Станки, вероятно, есть, но не уверен, что инженер для их работы нужен. От производства лично я далёк, зато у меня есть друг - инженер сходной специальности. Он и с опытом не то, чтобы в Украине жировал. Годик назад наконец взял жену и уехал в Израиль. Там доволен: даже базовая неквалифицированная работа (что-то типа свивания проводов) уже приносит достаточно для поддержания штанов и съёма квартиры. И её много на любую квалификацию. Сейчас уже чем-то посерьёзнее и поденежнее по специальности занимается.
інженер потрібен. взагалі відкриваю вам таємницю. й зараз під час війни, й 10 років до неї потреба в робочих була ЗАВЖДИ. й зарплати не такі вже низькі. але в нас багато розмовляють про низькі зп в АТБ, але за станок ніхто ставати не хоче...
орієнтир - початківець гадаю отримає 20 т грн. ті, що вже мають деякий досвід, зараз кажуть про 40. ті, хто працюють на реально цікавому обладнанні - навіть не знаю може й 60, може й 80
не європейські зп, але напевне достатньо для підтримки штанців