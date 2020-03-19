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Українцям радять зберігати
заощадження у гривні на...

Українцям радять зберігати заощадження у гривні на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:52

Українцям радять зберігати заощадження у гривні на...

Пропонуємо до обговорення:
В останні дні девальвує не тільки українська гривня, а й валюти багатьох країн світу.

Дивися повний текст Українцям радять зберігати заощадження у гривні на депозитах, а не в доларах під матрацом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:52

Дааа, господин Сологуб... Ну, сложно что-то говорить о нац валюте, когда процентные ставки по депо 11-12 процентов годовых, а гривна меньше чем за месяц просела на 10%...
himikjus
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