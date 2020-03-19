В останні дні девальвує не тільки українська гривня, а й валюти багатьох країн світу.
Дивися повний текст Українцям радять зберігати заощадження у гривні на депозитах, а не в доларах під матрацом.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:52
Українцям радять зберігати заощадження у гривні на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям радять зберігати заощадження у гривні на депозитах, а не в доларах під матрацом.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 17:52
Дааа, господин Сологуб... Ну, сложно что-то говорить о нац валюте, когда процентные ставки по депо 11-12 процентов годовых, а гривна меньше чем за месяц просела на 10%...
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