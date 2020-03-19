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Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні підписав звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням відновити перевезення пасажирів у КП «Харківський метрополітен» з певними обмеженнями.
Дивися повний текст Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:35
Гепа хоть раз на метро сьездил??))
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