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Мер Харкова Кернес просить
Кабмін відновити роботу метро

Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 22:35

Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро

Пропонуємо до обговорення:
Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні підписав звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням відновити перевезення пасажирів у КП «Харківський метрополітен» з певними обмеженнями.

Дивися повний текст Мер Харкова Кернес просить Кабмін відновити роботу метро.
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Гепа хоть раз на метро сьездил??))
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