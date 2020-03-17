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Нафтогаз зменшив вартість
газу для населення на 14%

Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17

Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%

Пропонуємо до обговорення:
На 14% менше, ніж у лютому 2020 року

Дивися повний текст Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17

Да это просто цирк какой-то. Цена на газ уменьшается (якобы), а за отопление растет ) Прошлогодний отпительный сезон с дорогим газом и более холодной зимой был поцентов на 20 дешевле к этому.
michael_kiseloff
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:37

  michael_kiseloff написав:Да это просто цирк какой-то. Цена на газ уменьшается (якобы), а за отопление растет ) Прошлогодний отпительный сезон с дорогим газом и более холодной зимой был поцентов на 20 дешевле к этому.

Эпоха бедности закончилась.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:46

А ничего, что МИРОВАЯ цена на нефть и газ рухнула на 50%?! Продолжаем воровать и раздевать свой собственный народ. Кому принадлежит газ и нефть по Конструкции??
chudachkin45
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 06:29

Мои поздравления проплатившим за газовый запас осенью. По 5,50 кажется за куб.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:17

  summacut написав:Мои поздравления проплатившим за газовый запас осенью. По 5,50 кажется за куб.

Ага, по курсу долара 23.95
ricardo
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