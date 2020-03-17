На 14% менше, ніж у лютому 2020 року
Дивися повний текст Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз зменшив вартість газу для населення на 14%.
Додано: Вів 24 бер, 2020 10:17
Да это просто цирк какой-то. Цена на газ уменьшается (якобы), а за отопление растет ) Прошлогодний отпительный сезон с дорогим газом и более холодной зимой был поцентов на 20 дешевле к этому.
Додано: Вів 24 бер, 2020 11:37
Эпоха бедности закончилась.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:46
А ничего, что МИРОВАЯ цена на нефть и газ рухнула на 50%?! Продолжаем воровать и раздевать свой собственный народ. Кому принадлежит газ и нефть по Конструкции??
Додано: Сер 25 бер, 2020 06:29
Мои поздравления проплатившим за газовый запас осенью. По 5,50 кажется за куб.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:17
|