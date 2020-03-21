RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна більш підготовлена до
кризи, ніж у 2008 році -...

Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:37

Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році -...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на нові виклики, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.

Дивися повний текст Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році - Шмигаль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94247
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:38

Враньё. Это он про себя.
anton_gms
 
Повідомлень: 782
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рецесія у світовій економіці в 2020 році буде такою ж...
R2 » Вів 24 бер, 2020 20:56
0 95
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 20:56
R2
НБУ бачить розгортання світової кризи
R2 » Суб 21 бер, 2020 00:19
5 453
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 22:23
Sam17a
Скільки Україна може заощадити за рахунок здешевлення...
R2 » П'ят 20 бер, 2020 21:29
3 332
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 03:43
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.