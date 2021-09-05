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За сам газ і його доставку
доведеться платити окремо

За сам газ і його доставку доведеться платити окремо
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:53

Re: За сам газ і його доставку доведеться платити окремо

Схема одна https://bihus.info/bihus-info-zyasuvaly ... oblenergo/
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:14

  Zebra написав:
  Starikan написав:
  greenozon написав:За оплату комунальних послуг ми не беремо комісію
Сейчас желающим оплатить коммуналку надо премию давать.
  ukrprom2014 написав:А вы не платите? Значит - вор.

Я завтра вам в квартиру занесу мешок картошки и пришлю по почте счет. Если не заплатите - вор.

не так - я вам выставлю счет за доставку 10кг кортошки, а купите или нет - это ваши проблемы. Если купите более 10кг, то я вам счет увеличу. При этом я размещу у себя на сайте договор, что если вы покупали когда-то картошку или хоть раз мне платили 1 грн (не волнуйтесь я сам заплачу 1грн от вашего имени), то значит вы согласны с моим договором (который я могу как угодно и когда угодно поменять и не уведомлять вас об этом)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення) + інвест.складова = до 100 дол./тис. куб. М. Ахметови з Пінчуками нехай купляють де хочуть і по чому хочуть. Або виконуйте основний Закон або міняйте Конституцію. Що не так, чому на цьому не акцентують увагу? ( я- не комуніст, я-бандеровець :) )
Востаннє редагувалось alex10 в Чет 08 лип, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:39

  alex10 написав:Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення)...

Это миф для юлиного электората, не учитывающий расход газа на электричество и отопление.
ЗЫ. А вообще с свое время покойный ДС наложил мораторий на обсуждение цены газа 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:54

  Starikan написав:
  alex10 написав:Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення)...

Это миф для юлиного электората, не учитывающий расход газа на электричество и отопление.
ЗЫ. А вообще с свое время покойный ДС наложил мораторий на обсуждение цены газа 8)

Дякую, не знав, що не враховується опалення. Підкажіть, будь ласка, де можна подивитись витрати газу на потреби населення в 2020 р. і питому вагу використання ел/енергії населенням від загальної кількості її виробництва.
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex10 написав:Підкажіть, будь ласка, де можна подивитись витрати газу на потреби населення в 2020 р
Легше ніж засмічувати ці сторінки ,це саме запитання набрати в гуглі
Зображення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:05

  Starikan написав:
  alex10 написав:Щодо ціни на газ.
Чому не виконується ст.13 Конституції ? Все просто - собівартість внутрішнього видобутку ( якого вистачає на потреби населення)...

Это миф для юлиного электората, не учитывающий расход газа на электричество и отопление.
ЗЫ. А вообще с свое время покойный ДС наложил мораторий на обсуждение цены газа 8)

Вообще то газа внутренней добычи и на отопление хватает. Или вы думаете, что добыча 20 млрд кубов подогревая чайник выжигается?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 07:38

перемога!!!

На тлі зростання цін на газ в Європі «Нафтогаз» може ввести нові тарифи і для українців.

На початку вересня ціни на «блакитне паливо» на європейських газових хабах сягнули позначку в 630 доларів за тисячу кубометрів. Це є історичним максимумом, настільки високих цін не було ще ніколи. За рік ціни зросли майже в п’ять разів.

Однак, йдеться лише про біржові котирування – ціни за якими на європейському газовому ринку продаються лише залишки газу з терміновою поставкою. Більшість угод укладаються на довготривалі терміни, і там ціни майже вдвічі нижчі. Тож населення європейських країн історичний злет цін не відчує.

Цього не можна сказати про українців, адже саме за біржовими котируваннями визначається ціна на газ, за якою державний «Нафтогаз» продає його виробникам тепла і побутовим споживачам. Тож на гаманцях українців зростання біржових котирувань відіб’ється.


Знаю, є якась тєма про газ, можна туди перенести?

Тут писали про німців і як їм буде бо-бо від газу, а виходить, шо їм бо-бо не буде, а бо-бо буде українцям...

В чьом правда, людє?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:18

  change_pm написав:В чьом правда, людє?

Это будет не "самый грязный газ в мире", а самый чистый!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:28

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:В чьом правда, людє?

Это будет не "самый грязный газ в мире", а самый чистый!

Ага, ми віримо табличкам))) самий чистий гас у світі, не расейський)))
change_pm
 
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  #<1 ... 18192021
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