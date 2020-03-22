Київ та західний регіон мають найбільшу частку людей, які витримають більше місяця.
Дивися повний текст За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць (інфографіка).
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Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10
За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Дивися повний текст За умов жорсткого карантину, у половини українців закінчаться гроші через місяць (інфографіка).
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:10
"лечение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема" - Трамп...
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:28
Трампнаш детектед)
Что вам до Трампа вам вот сЦарек придумал ...
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Сколько финансовых консультантов, сколько в конце концов видео в интернета и опыт бабушек/дедушек про то что надо иметь запас в доме как продуктов (бабушки дедушки) так и финансовая подушка безопасности .. все в пустую. Наглядный пример поголовной финансовой безграмотности населения . живем одним днем. Не хватает денег?? а из всем и всегда не хватает..
Востаннє редагувалось Джон в Сер 25 бер, 2020 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:40
Джон зарплаты низкие, поэтому и нет сбережений - откладывать по копейке на чёрный день не у всех получается.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:40
вы поосторожней с фэйками, а то кто-нибудь поверит
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:50
Я об этом писал пару дней назад, все мои посты моментально удалили. И в чем я был не прав? Люди сидят дома без работы, каждый день едят, моют руки, посуду, купаются, стирают вещи, пользуются дезодорантами, зубными пастами, шампунями и тд. и тп.- на всё это нужны деньги. И любые запасы рано или поздно закончатся. Это же элементарная логика : )
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:58
Значит еще месяц до стадии нет денег,потом еще переходная стадия- совсем нет денег,а уже после этого придется идти доллары менять.
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