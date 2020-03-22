За умов жорсткого карантину, у половини українців...

г0вномет считает себя еще и финансово грамотным
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Додано: Чет 26 бер, 2020 09:26
г0вномет считает себя еще и финансово грамотным
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:45
То что я говорю, когда лекарство (меры руководства страны ,гробящие экономику!) тяжелее болезни! Какая на хрен пандемия-47 зараженных на 35 млн жителей Украины!? И,главное, психоз будут нагнетать в геометрической прогрессии - те,фирмы,которые сейчас в плюсе,будут ещё больше проплачивать заказных сообщений от звезд шоу-бизнеса и статей-страшилок о т.н.коронавирусе!
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:51
Вслед за Швецией, Белоруссией и Япония отменила все рекомендации продажной ВОЗ,так как считает психоз с так называемым коронавирусом искусственно раздутым. Кстати, в Африке вируса нет и не из-за жары, а из-за нищеты населения,там некого доить сверхдорогими "лекарствами" и "тестами на коронавирус", абсолютно ненужными здоровым людям,но сверхдорогими и "полезными" для мнительных людишек.
Додано: Чет 26 бер, 2020 10:42
А чуть пруфов можно? -- потому как про Швецию уже разобрались -- это фейк был.
В Индии тоже население не особо багатое, но что-то там карантин уже "появился".
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