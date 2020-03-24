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За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 бер, 2020 17:56
PEGO450 написав:
Ну и сравнение.Ты заплатил за то что тебя везут.А мы предприниматели платим ни за что,просто помогаем государству.Государство нам ничем не помогало, а только требовало платить,и за малейшее еще и штрафовало.
Абсолютно корректное сравнение: налоги -- это просто плата за проживание.
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_hunter
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:00
_hunter написав: PEGO450 написав:
Ну и сравнение.Ты заплатил за то что тебя везут.А мы предприниматели платим ни за что,просто помогаем государству.Государство нам ничем не помогало, а только требовало платить,и за малейшее еще и штрафовало.
Абсолютно корректное сравнение: налоги -- это просто плата за проживание.
а вы конституцию читали?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:21
IT-шники и тут в шоколаде, как работал так и работаю. Сегодня инвойс отправляю.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:28
Тракторист написав: _hunter написав: PEGO450 написав:
Ну и сравнение.Ты заплатил за то что тебя везут.А мы предприниматели платим ни за что,просто помогаем государству.Государство нам ничем не помогало, а только требовало платить,и за малейшее еще и штрафовало.
Абсолютно корректное сравнение: налоги -- это просто плата за проживание.
а вы конституцию читали?...
Что за многозначительные намеки? -- сразу статью подходящую привести -- слишком сложно?
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_hunter
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Додано: Чет 26 бер, 2020 18:42
AlifeSoft написав:
IT-шники и тут в шоколаде, как работал так и работаю. Сегодня инвойс отправляю.
Ну не у всех, у меня, например, цена рекламы у гугла просела, но терпимо.
Другим по ходу совсем худо.
По комментариям, создалось впечатление что пострадавшая от карантина категория уже списала пенсионеров ради собственного спасения.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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