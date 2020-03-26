За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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Аlександр написав:При условии, что работника не в конверте зарплата. Да и что лучше, тот же Faceless в течение дня все ветки просмотрел, написал 100 постов, удалил 50, забанил 10-ых, - и все равно остался с голой ставкой одной Хотя премии-надбавки-бонусы вполне заслужил Поэтому, что лучше, всем срезать оклад, но оставив надбавки и премии, или оставить одну только голую ставку, уравняв труженика и лентяя. Аналогично и с другими профессиями.
Если ЗП в конверте то тем более ни увеличить ни уменьшить по инициативе Кабмина не получится. На всякий случай повторю - у правительства в принципе нет никаких оснований диктовать ЗП для частных организаций, только уровень минималки диктовать. Там, где снизят зарплаты (а это уже происходит) - это личное дело конкретного бизнеса и конкретного работника. О том, что лучше, что срезать и насколько, бизнес сам разберется, без вмешательств правительства. И спасибо, конечно, что так переживаете за мою зарплату, но зарабатываю я не на finance.ua, да и пишу никак не по 100 постов в день.
Аlександр написав:Так это и есть цивилизованное рыночное решение, собрать за большим круглым столом представителей бизнеса и предпринимательства, предложив им снизить цены (на основании рыночных объективных причин) и зарплаты (если нет возможности удержать).
У вас неверное представление о понятии "рыночный". Сговор работодателей, диктовка условий оплаты труда государством - к рыночным не относится. Если действительно есть рыночные объективные причины, то бизнес сам найдет, как на них реагировать, без круглых столов и диктата со стороны правительства.
Аlександр написав:А то через некоторое время возможен социальный взрыв. Да и лодку кому есть раскачивать. Допустим, через пару недель придет в магазин безработный (получивший напечатанное соцпособие в 2000 грн) или получатель минимальной зарплаты, и увидит колбасы-сыры не по 200-250 грн, а за все уже 300 грн.
А чем этот кризис как-то принципиально отличается от любого другого? Безработных в другое время не было? Получатель минзарплаты хоть когда-то был в лучших условиях? Социального взрыва от тех, кому по вашей идее зарплату урежут вдвое, вы не ожидаете? А от бизнеса, который по вашему диктату обяжут резко снизить цены (привет, совок), при том, что стоимость импорта никак не станет дешевле, оборудование тоже. Это не рыночное решение, а махровый совок. Я вижу, с арифметикой вы разобрались, теперь пора подтянуть основы экономики и почитать КЗОТ и Закон о оплате труда
Аlександр написав:При условии, что работника не в конверте зарплата.
Если ЗП в конверте то тем более ни увеличить ни уменьшить по инициативе Кабмина не получится.
Так а я о чем говорю
Faceless написав:И спасибо, конечно, что так переживаете за мою зарплату, но зарабатываю я не на finance.ua, да и пишу никак не по 100 постов в день.
Ну цифры я просто условные взял Тогда непонятно, зачем же вы здесь теряете время
Faceless написав:
Аlександр написав:А то через некоторое время возможен социальный взрыв. Да и лодку кому есть раскачивать. Допустим, через пару недель придет в магазин безработный (получивший напечатанное соцпособие в 2000 грн) или получатель минимальной зарплаты, и увидит колбасы-сыры не по 200-250 грн, а за все уже 300 грн.
А чем этот кризис как-то принципиально отличается от любого другого? Безработных в другое время не было?
И еще как Тем, что людям элементарно запретили работать, плюс вдогонку теперь человек не может за рубеж уехать трудиться.
Faceless написав:Получатель минзарплаты хоть когда-то был в лучших условиях?
Так в том-то и дело, что если сейчас начать тупо деньги печать, раздавая налево, направо, то получатель минималки, вернее тот человек, который зарабатывает минзарплату, сможет на нее еще меньше купить. И остальные тоже.
Faceless написав:Социального взрыва от тех, кому по вашей идее зарплату урежут вдвое, вы не ожидаете?
Не вдвое, а в 1.5 раза с одновременным снижением на треть цен. Вернее, сначала цены снизить в апреле, а затем уже в мае зарплаты.
Faceless написав:А от бизнеса, который по вашему диктату обяжут резко снизить цены (привет, совок), при том, что стоимость импорта никак не станет дешевле, оборудование тоже. Это не рыночное решение, а махровый совок.
Смотря какого импорта? Я не про готовые самолеты, паровозы, авто. А вот двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, снижение цен на промышленные и продовольственные товары, значительное снижение арендной платы и всякие там налоговые плюшки - серьезное основание для снижения цен на продукты и товары ширпотреба, производимые в Украине, включая базовый тариф коммуслуг. Только для этого не нужно деньги бездумно печатать.
Faceless написав:Я вижу, с арифметикой вы разобрались, теперь пора подтянуть основы экономики и почитать КЗОТ и Закон о оплате труда
Т. е. хотите сказать, что с нашими основами экономики и КЗОТ с Законом о оплате труда, людям нечего волноваться
Аlександр написав:Так в том-то и дело, что если сейчас начать тупо деньги печать, раздавая налево, направо, то получатель минималки, вернее тот человек, который зарабатывает минзарплату, сможет на нее еще меньше купить. И остальные тоже.
По вашему предложению он (и другие тоже) тоже сможет еще меньше купить на еще меньшую зарплату.
Аlександр написав:Не вдвое, а в 1.5 раза с одновременным снижением на треть цен. Вернее, сначала цены снизить в апреле, а затем уже в мае зарплаты.
Урок арифметики, видно, не усвоен. Вы предлагаете урезать зарплату на 50%. Было у человека 20 000, отнимаем половину (это и есть 50%, если не знаете) - получаем 10 000. В два раза меньше. Бинго. Сначала цены снизить, а потом зарплаты - а откуда эти зарплаты и прочие платежи платить, если выручка упадет (и так бы упала из-за падения спроса, тут еще и цены принудительно вниз) и на выходе одни убытки?
Аlександр написав:Смотря какого импорта? Я не про готовые самолеты, паровозы, авто. А вот двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, снижение цен на промышленные и продовольственные товары, значительное снижение арендной платы и всякие там налоговые плюшки - серьезное основание для снижения цен на продукты и товары ширпотреба, производимые в Украине, включая базовый тариф коммуслуг. Только для этого не нужно деньги бездумно печатать.
Сильно там подешевели импортные промышленные и продовольственные товары? О каких налоговых плюшках речь вообще, бюджету и без них хана.
Аlександр написав:Т. е. хотите сказать, что с нашими основами экономики и КЗОТ с Законом о оплате труда, людям нечего волноваться
Хочу сказать, что не надо лезть в ту сферу, что и сама без особого вмешательства разберется, что ей делать. Бизнес сам разберется, как ему перенести этот кризис - кто-то на накопленном жирке продержится, кто-то пойдет на сокращения, кто-то разорится - в кризис для части бизнеса это неизбежно. И не надо из себя строить великого кормчего и лезть со своими директивами снизить зарплату и снизить цены, никогда это ни к чему хорошему не приводило и не приведет. Вы хоть действительно курс арифметики за младшие классы повторите, и основы экономики, а то сразу взялись "решение кризиса" предлагать - в лучших традициях вашей любимой зе-команды
Аlександр написав:Не вдвое, а в 1.5 раза с одновременным снижением на треть цен. Вернее, сначала цены снизить в апреле, а затем уже в мае зарплаты.
Урок арифметики, видно, не усвоен. Вы предлагаете урезать зарплату на 50%. Было у человека 20 000, отнимаем половину (это и есть 50%, если не знаете) - получаем 10 000. В два раза меньше. Бинго.
20 000 грн / 1.5 = 10 000 грн?
Faceless написав:Сначала цены снизить, а потом зарплаты - а откуда эти зарплаты и прочие платежи платить, если выручка упадет (и так бы упала из-за падения спроса, тут еще и цены принудительно вниз) и на выходе одни убытки?
От последующего увеличения спроса и оборота. Есть разница между ценами на сыр-колбасу по 150 - 180 грн, 200 - 250 грн текущих и 300+ грн, если начать тупо печатать деньги? При этом, минималка не изменится, а зарплаты так или иначе безальтернативно порежут.
Faceless написав:
Аlександр написав:Смотря какого импорта? Я не про готовые самолеты, паровозы, авто. А вот двухкратное снижение нефтяных цен и на другие энергоносители, снижение цен на промышленные и продовольственные товары, значительное снижение арендной платы и всякие там налоговые плюшки - серьезное основание для снижения цен на продукты и товары ширпотреба, производимые в Украине, включая базовый тариф коммуслуг. Только для этого не нужно деньги бездумно печатать.
Сильно там подешевели импортные промышленные и продовольственные товары? О каких налоговых плюшках речь вообще, бюджету и без них хана.
Подешевевший бензин, газ, аренда, некоторые налоговые послабления - уже свершившийся факт.
Faceless написав:
Аlександр написав:Т. е. хотите сказать, что с нашими основами экономики и КЗОТ с Законом о оплате труда, людям нечего волноваться
Хочу сказать, что не надо лезть в ту сферу, что и сама без особого вмешательства разберется, что ей делать. Бизнес сам разберется, как ему перенести этот кризис - кто-то на накопленном жирке продержится, кто-то пойдет на сокращения, кто-то разорится - в кризис для части бизнеса это неизбежно. И не надо из себя строить великого кормчего и лезть со своими директивами снизить зарплату и снизить цены, никогда это ни к чему хорошему не приводило и не приведет. Вы хоть действительно курс арифметики за младшие классы повторите, и основы экономики, а то сразу взялись "решение кризиса" предлагать - в лучших традициях вашей любимой зе-команды
В ближайшее время в Украине хлеб и хлебобулочные изделия могут подорожать на 15-20 %. Причиной этого станет рост цен на продовольственную пшеницу.
Такой прогноз дают во Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации "Мукомолы Украины", передает "Интерфакс-Украина".
Согласно заявлению организаций, на сегодня сложилась критическая ситуация на внутреннем рынке зерна, в частности из-за роста спроса на внешних рынках и через сезонные факторы увеличиваются цены на продовольственную пшеницу.
"К примеру, только за последние десять дней средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400-500 грн/тонну. Такое подорожание уже в ближайшем будущем приведет к росту цены на муку всех сортов на 500-600 грн/тонну. Поскольку мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, то и повышение цены на этот товар первой необходимости для граждан на 15-20% является почти свершившимся фактом", - заявили в ассоциации.
Кроме того, в организации констатируют рост спроса на хлеб и хлебобулочные изделия в розничной сети на 30-40% от нормального сезонного уровня, а в некоторых точках отмечают кратный рост. В то же время, по их данным, сейчас предприятия отрасли полностью и бесперебойно обеспечивают повышенный спрос на продукцию.
В сложившихся обстоятельствах Всеукраинская ассоциация пекарей и ассоциация "Мукомолы Украины" обратились к президенту Украины, премьер-министру, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства, киевскому городскому голове с просьбой помочь сохранить нынешний уровень цен.
В качестве возможных мер они указывают введение временного ограничения на экспорт зерновой продукции продовольственной группы в объемах, необходимых для обеспечения потребностей внутреннего рынка на период ожидаемой продолжительности карантинных мероприятий.
"Мы понимаем, что такой шаг может вызвать недовольство у части экспортеров, поэтому готовы предоставить детальные предложения относительно механизма регулирования этого вопроса в рамках национального антикризисного штаба по противодействию пандемии или на любой другой оперативной и эффективной платформе диалога производителей и власти", - говорится в обращении ассоциаций.
И это на фоне существенного снижения цен на дизтопливо, так любимой экспортерами девальвации, отсутствия обязательной продажи части валютной выручки, а также налоговых плюшек в виде отмены платы за землю, недвиги.