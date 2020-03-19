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Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Что делать заемщику в сложной ситуации
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мир стоит на пороге финансового кризиса. Украина – не исключение. Введенный в стране карантин – мера вынужденная, но из-за него люди массово теряют работу. В первую очередь это касается сферы обслуживания. У многих были кредиты, выплачивать которые им теперь будет гораздо сложнее, а то и вовсе не по силам. Мы расспросили экспертов о том, как им быть в такой ситуации.
Дивися повний текст Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
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D2
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:55
В мене з'явились прострочки в деяких МФО і карантин на них не діє, нараховують штрафи і пені. Як бути в такій ситуації?
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oksanka_baby2405
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:59
Вот выше пишется что если у вас возникла просрочка вас уволили или отправили за свой щет на карантин. Вы не ждите когда вам позвонят а звоните идите договаривайтесь об'ясните вашу ситуацию. У меня есть займ в компании Грошик по нему сегодня идёт просрочка 8 й день я звонила и просила об отсрочке до понедельника. На что мне в грубой форме ответила это убожество которое было на другом конце провода. Слышь ты звезда у тебя есть 1 час чтобы найти деньги и закрыть займ. Если ты курица не поняла то через 2 часа весь интернет все соцсети будут знать кто ты и что брала у меня деньги чтобы купить своим у*** сапоги.Это нормально с кем там можно договорится. Это Мрази каких свет не видывал . Отморозки и аморальные ур**.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:09
Нас отправили на карантин за свой счёт. Как быть? Наш цех закрыли сейчас не работаем. А платить чем? Об отсрочке платежа даже и речи нет . Как быть???
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:16
У знакомой по займу в Гроши всим пошла просрочка.тПозвонила попросила об отсрочке мол всё оплачу дайте пару дней . На горячей линии прерключают на не адекватных сотрудников. Которые никак не заинтересованы в возврате денег хоть в виде продления договора. Сидит там даже не назовешь женщиной и несёт всякий бред. Если ты алкашка или наркоманка не закроешь сегодня займ то твоя мамашка старушка тоже наверное алкашка будет не от короновируса ходить рывками а от наших звонков . Это как нормально???
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