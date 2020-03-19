Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?

Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:59

Вот выше пишется что если у вас возникла просрочка вас уволили или отправили за свой щет на карантин. Вы не ждите когда вам позвонят а звоните идите договаривайтесь об'ясните вашу ситуацию. У меня есть займ в компании Грошик по нему сегодня идёт просрочка 8 й день я звонила и просила об отсрочке до понедельника. На что мне в грубой форме ответила это убожество которое было на другом конце провода. Слышь ты звезда у тебя есть 1 час чтобы найти деньги и закрыть займ. Если ты курица не поняла то через 2 часа весь интернет все соцсети будут знать кто ты и что брала у меня деньги чтобы купить своим у*** сапоги.Это нормально с кем там можно договорится. Это Мрази каких свет не видывал . Отморозки и аморальные ур**.