Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?

Додано: Вів 21 кві, 2020 18:04

Хоть Я, сейчас работаю (на держпредприятии), но деньги "дают" только для "выживания"!!!

Имеется кредит в Moneyveo и Dinero!

На счет Динеро - эти ребята идут на встречу, просят погасить хотя бы часть (пролонгации) или возможность (за ту самую суму) продлить на больше времени!!!

А вот МаниВео - это конечно у***, которые говорят: (цитата) "...во время пандемии, Вас никто не освобождает от ответственности подписания договора (хоть и он был до карантина)" На вопрос - где (по вашему) Я могу достать деньги?! Ответ - "нас это не эб.т, потому что - когда Вы подписывали договор, почему Вы не думали об этом!!!"

Можно сделать каникулы, но: (цитата) Согласно договору и законам Украины - невыполнение условий договора в связи с форс-мажором должно быть подтверждено сертификатом, выданным Торгово-промышленной палатой Украины. Затвержено нотариусом!!!

Это ОНИ так издеваются, потому что Торгово-промышленная палата - выдает сертификат только юр.лицам или предпринимателям (на сколько Я знаю)!!!

PS: Что в таком случаи делать???