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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:24
У мене також є кредит з просрочкою і нараховуються проценти і ще збираються розшукувати всіх моїх рідних, щоб вони оплатили кредит за мене, я не хочу щоб рідні про це знали, а з цього МФО телефонують уже кредитори і пишуть про виплату, я не можу виплатити на карантині ьак як лишилась роботи, що мені робиьи в даній ситуації???????
Додано: Суб 18 кві, 2020 22:15
Re: Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
bolkovaalena612, жаловаться в полицию, прокуратуру, НБУ. Это самое из простого, куда можно обратиться.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 21 кві, 2020 18:04
Хоть Я, сейчас работаю (на держпредприятии), но деньги "дают" только для "выживания"!!!
Имеется кредит в Moneyveo и Dinero!
На счет Динеро - эти ребята идут на встречу, просят погасить хотя бы часть (пролонгации) или возможность (за ту самую суму) продлить на больше времени!!!
А вот МаниВео - это конечно у***, которые говорят: (цитата) "...во время пандемии, Вас никто не освобождает от ответственности подписания договора (хоть и он был до карантина)" На вопрос - где (по вашему) Я могу достать деньги?! Ответ - "нас это не эб.т, потому что - когда Вы подписывали договор, почему Вы не думали об этом!!!"
Можно сделать каникулы, но: (цитата) Согласно договору и законам Украины - невыполнение условий договора в связи с форс-мажором должно быть подтверждено сертификатом, выданным Торгово-промышленной палатой Украины. Затвержено нотариусом!!!
Это ОНИ так издеваются, потому что Торгово-промышленная палата - выдает сертификат только юр.лицам или предпринимателям (на сколько Я знаю)!!!
PS: Что в таком случаи делать???
Додано: Вів 21 кві, 2020 19:08
Самый страшный банк это idea bank звонят даже на Пасху с угрозами и всем знакомым, хотя просрочки, только 4 дня и проценты заплачены, и кредитные каникулы не возможно оформить, для них только смерть клиента является причиной для кредитных каникул. Самый лучший банк был это Платинум банк, а сейчас это ПУМБ лояльно ко всему относится, и сотрудники банка очень вежливые и терпеливый.
Додано: Сер 22 кві, 2020 13:21
Re: Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
У меня сейчас 2 действующих кредита Как раз таки в ПУМБе и ИДЕА. Так вот пумб в телефонном режиме оформил каникулы на 3 месяца. Платеж в 2 .5 раза уменьшился (уже полегче). Идеа банк щяс в процессе. Написал заявление пол часа назад по форме что на сайте. Отправил, жду решения. Звонков и смс от ИДЕа нет (надеюсь и не будет)
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:26
Я ФОП мой магазинчик канцелярии на карантине, денег нет, зато есть кредиты и микрозаймы по которым каждый день без остановки звонят банки и коллекторы угрожая расправой мне и моей семье, даже друзей начали тероризировать. Денег взять негде, пыталась найти роботу но увы. Я общалась со всеми кредиторами, писала электронные письма, объясняла ситуацию, объясняла что смогу платить только когда разрешат работать, от кредитов не отказываюсь, но никто ничего слышать не хочет. Требуют возврата прямо сейчас при любых обстоятельствах, предлагают даже органы продавать что бы вернуть им долг и так все, что МФО, что банки. До карантина все выплачивала без проблем. А что теперь делать уже не знаю страшно из дому даже выйти, получаю угрозы что прийдут выбивать долг. И как быть. Помощи не откого нет. Денег нет даже на еду, перебиваемся тем что соседи и друзья дают. Писала письма просила помощи глухо. Буду благодарна за любую помощь или консультацию. Спасибо.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:28
Re: Finance.ua: Карантин. Можно ли не платить по кредиту?
nataliddt, обращайтесь в прокуратуру, полицию. Разговоры по любым вопросам с возвратом средств записывайте, предварительно уведомив собеседника.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:02
У кого виникли проблеми пов'язані з незаконною діяльністю МФО, не в якому разі не потрібно терпіти та бездіяти! Телефонуйте на "гарячу лінію" Урядового контактного центру 1545, пишіть скаргу в Нацкомфінпослуг, заяву в поліцію (контролюйте внесення відомостей в єдиний реєстр кримінальних впроваджень), прокуратуру.
ВСЕ ЦЕ МОЖНА РОБИТИ ОНЛАЙН!
Якщо ми всі будемо діяти наполегливо державні органи змушені будуть звернути увагу на проблему та реагувати відповідним чином.
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