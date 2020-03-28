Про це повідомила консалтингова компанія Capital Times.
Дивися повний текст Три сценарії для економіки України - Capital Times.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:18
Три сценарії для економіки України - Capital Times
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три сценарії для економіки України - Capital Times.
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:18
Эрик оптимист, пожелаем ему здоровья иудачи, в поисках возможностей и точек роста.
Наверное самый "живучий" бизнес в нынешних условиях это похоронный..
Удачной переквалификации!
Додано: Суб 28 бер, 2020 17:49
straponesa у Вас ник хороший!я предлагаю наше правительство пропустить через ваши руки-может тогда поумнеют
|