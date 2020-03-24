Міжнародний експерт і економіст Ігор Гарбарук попереджає про негативні наслідки від скорочення державних програм з підтримки регіонального розвитку та сільгоспвиробників.
Дивися повний текст Економіст закликав уряд не урізати допомогу бізнесу.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 21:09
Економіст закликав уряд не урізати допомогу бізнесу
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Дивися повний текст Економіст закликав уряд не урізати допомогу бізнесу.
Додано: Суб 28 бер, 2020 21:09
сумашедших меньше не становиться... кому помогать какому бизнесу...
спекулянтам так у них и так хорошо... 70 % бюджету возврат НДС
какая им еще помощь ..... Ау Ау Ау....
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