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Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лип, 2025 09:32
Пропонуємо до обговорення:
У травні 2025 року суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали попереджувальні листи від податкової, відобразили через РРО 4,6 млн грн готівкової виручки. Загалом 1302 такі повідомлення через електронний кабінет отримали підприємці, у закладах яких у березні розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі.
Дивися повний текст Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок
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Додано: Сер 09 лип, 2025 09:32
Тобто майже половину отримали безпідставні погрози від податкової. Не дивно що маємо рекордне скорочення ФОП в Україні та рекордну реєстрацію в не самой сприятливої податкової системі Польщі. Як завжди потужні результати від зеленського і гетманцева.
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Ірина_, Модератор