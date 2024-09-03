RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Листи бізнесу з попередженнями
від податківців: ДПС...

Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:32

Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС...

Пропонуємо до обговорення:
У травні 2025 року суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали попереджувальні листи від податкової, відобразили через РРО 4,6 млн грн готівкової виручки. Загалом 1302 такі повідомлення через електронний кабінет отримали підприємці, у закладах яких у березні розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі.

Дивися повний текст
Листи бізнесу з попередженнями від податківців: ДПС розповіла про результати розсилок
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100422
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 09:32

Тобто майже половину отримали безпідставні погрози від податкової. Не дивно що маємо рекордне скорочення ФОП в Україні та рекордну реєстрацію в не самой сприятливої податкової системі Польщі. Як завжди потужні результати від зеленського і гетманцева.
salvydas
 
Повідомлень: 160
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити...
R2 » П'ят 04 лип, 2025 10:02
1 138
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лип, 2025 10:02
o_chudakova83
До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані...
R2 » Сер 22 січ, 2025 23:05
1 501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 січ, 2025 23:05
salvydas
Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
R2 » Вів 03 вер, 2024 08:25
4 1128
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2024 13:20
Евгений Н.

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.