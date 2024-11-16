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Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Група з 46 керівників найбільших європейських компаній у відкритому листі у четвер закликали Брюссель призупинити впровадження Закону про штучний інтелект.
Дивися повний текст Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити дію Закону про штучний інтелект
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R2
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02
дуже сумнівно
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o_chudakova83
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Ірина_
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