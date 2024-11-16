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Провідні керівники бізнесу
Європи просять ЄС призупинити...

Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02

Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити...

Пропонуємо до обговорення:
Група з 46 керівників найбільших європейських компаній у відкритому листі у четвер закликали Брюссель призупинити впровадження Закону про штучний інтелект.

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Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити дію Закону про штучний інтелект
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02

дуже сумнівно
o_chudakova83
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Модератори: Ірина_, Модератор

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