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Економіст закликав уряд не
урізати допомогу бізнесу

Економіст закликав уряд не урізати допомогу бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:09

Економіст закликав уряд не урізати допомогу бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний експерт і економіст Ігор Гарбарук попереджає про негативні наслідки від скорочення державних програм з підтримки регіонального розвитку та сільгоспвиробників.

Дивися повний текст Економіст закликав уряд не урізати допомогу бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:09

сумашедших меньше не становиться... кому помогать какому бизнесу...
спекулянтам так у них и так хорошо... 70 % бюджету возврат НДС
какая им еще помощь ..... Ау Ау Ау....
yil56
 
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