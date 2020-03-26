RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні подорожчають
квартири: прогноз експерта

В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:30

В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта

Пропонуємо до обговорення:
Вся ця ситуація також вплинула на ринок нерухомості в країні.

Дивися повний текст В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94318
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:38

Та да, как горячие пирожки будут расхватывать :) Это точно эксперт ... из архитектурного бюро ? :)
Igorten
 
Повідомлень: 3827
З нами з: 01.11.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 1175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:40

БУИТ.ТОКА.ДАРАЖАТЬ!
НАДА БРАТЬ!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10961
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6670 раз.
Подякували: 2949 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 21:41

Доходы падают, людям сокращают зп, кому-то не платят, но цены на квартиры поднимутся)). Судя по всему их будет раскупать тот кто выживет).
LOKY
 
Повідомлень: 828
З нами з: 11.10.11
Подякував: 6 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 22:23

С каких пор в архбюро работают штатные риэлторы, к тому же эксперты-футурологи?
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 07.08.17
Подякував: 829 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні необхідно ухвалити "антиколомойський" закон і...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 15:39
3 209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 13:48
Diman
Кількість безробітних в Україні в період карантину...
R2 » П'ят 27 бер, 2020 21:48
4 265
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 бер, 2020 10:42
PasserBy
Яків Воронін: як Україні наповнити бюджет за часів COVID-19
R2 » Чет 26 бер, 2020 12:07
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 бер, 2020 18:55
sergey_mo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83757)
28.03.2020 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.