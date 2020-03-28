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В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 04:38
Вырастут в гривневом эквиваленте и упадут в долларовом, означает что недвижимость в цене упадет, а доллар взлетит. Квартиры не подорожают. Гривна подешевеет.
Кто вообще такой бред безграмотный пишет. Неудивительно, что в моей бывшей стране все хуже и хуже финасово, раз тех кого это пишет считают экспертами
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ungilty
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Додано: Нед 29 бер, 2020 05:11
Перенасичення ринку новобудов, негативна економіка, можливий дефолт, переважна більшість людей не буде взагалі думати про купівлю нерухомості. Буде простой з квартирами, відповідно ціни полізуть вниз. Буде багато банкротсв забудовників.
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yamamoto
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:13
Ага будут дорожать прям очередь сразу после статьи выстроилась
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konderman44
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Додано: Нед 29 бер, 2020 08:51
Одним словом -"эксперд"
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sena_2008atp
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:44
Правдоруб написав:
После курса доллара по 100500 или дефолта будет как в 90-х. Запоминаем цены! Продажа: 1-ком. 3500-5000$ (в зависимости от района), 2-ком. 5000-7500$, 3-ком. 7000- 10000$. Сделки в долларах наличными. Аренда: 1-ка 40-50$, 2-ка 60-75$, 3-ка 65-80$. И это не прогноз на ближайшие годы- это реальный прогноз на ближайшие месяцы. Можете отнести мои слова в банк : )
Не стоит выдавать желаемое за действительное. Цены конечно просядут, но такого никогда не будет, разве что в каком-нибудь небольшом городе или райцентре.
Востаннє редагувалось LOKY
в Нед 29 бер, 2020 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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LOKY
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Додано: Нед 29 бер, 2020 09:46
Правдоруб написав:
После курса доллара по 100500 или дефолта будет как в 90-х. Запоминаем цены! Продажа: 1-ком. 3500-5000$ (в зависимости от района), 2-ком. 5000-7500$, 3-ком. 7000- 10000$. Сделки в долларах наличными. Аренда: 1-ка 40-50$, 2-ка 60-75$, 3-ка 65-80$. И это не прогноз на ближайшие годы- это реальный прогноз на ближайшие месяцы. Можете отнести мои слова в банк : )
Цен конца 90-х не будет из-за двадцатилетней долларовой инфляции, но то что в определенных сегментах рынка они таки обвалятся в разы это факт. Да,еще будем иметь кучу недостроенных по причине отсутствия финансирования домов на разной стадии готовности, "обанкротившихся" застройщиков и кинутых инвесторов - такой вот у меня прогноз на конец 2020 года
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Нед 29 бер, 2020 11:23
Учтите тенденцию в мире и в Украине,большинство арендуют жильё,все меньше покупают,тем более никто себя не хочет привязывать к определенному месту жительства или стране,люди становятся более либеральными ,свободными и это правильно.
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ollegos32
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Додано: Нед 29 бер, 2020 12:09
Срочно гребите курятники!!! Будет дорожать!!! ААААА!!!
де*** это, а не эксперт.
В той же Турции, даже до кризиса, продавали хаты с мебелью от 300$ за квадрат.
У нас цены были раздуты в разы, как пузырь. Просто было выгодно хаты сдавать, с доходом в уе около 10% годовых, а это выгоднее депозита. Вот и гребли хаты под сдачу.
А сейчас пузырь лопнул. Некому больше хаты снимать. У меня знакомый риэлтор говорит, что спрос на съём упал на 99%
Поэтому сейчас наметится тенденция, как быстрее продать.
Цены будут стремиться к турецким, что будет рыночно
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deneg net
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Додано: Нед 29 бер, 2020 13:40
ollegos32 написав:
Учтите тенденцию в мире и в Украине,большинство арендуют жильё,все меньше покупают,тем более никто себя не хочет привязывать к определенному месту жительства или стране,люди становятся более либеральными ,свободными и это правильно.
Глупости не пишите, особенно, насчет Украины, наличие собственного жилья в нормальном мире никак не привязывает к определенному месту жительства
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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