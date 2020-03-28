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В Україні подорожчають квартири: прогноз експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 бер, 2020 14:34
Мда, придётся что-то на Крещатике брать, пока, по оценкам этага "спеца" цены не выросли )))
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yalta1965
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Додано: Нед 29 бер, 2020 16:23
Редакция, вам не стыдно заказуху перепечатывать? Хотя с другой стороны, вопли "будеттолькодорожаев" - самый точный индикатор рынка. Чем их больше, тем глубже будет коррекция. Так что пусть остается :mrgreen:
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zРадио
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