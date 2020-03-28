Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10...

Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32

Никогда не понимал почему они все что есть и были власть имущие это называют(ли) помощью, в моем понимании помощь это когда даешь на безвозмездной и невозвратной основе деньги или другие ресурсы, а когда даешь на возмездной и/или возвратной основе то это кредит.



Может они как временщики внутренние оккупанты называют это помощь, потому как эти деньги берут они, отщипнут свою долю от этой суммы и самое главное им возвращать не надо будет эти кредиты, для них это невозвратная помощь, а возвращать уже придется другому президенту/власти, а народа в этой схеме вообще нет и власть даже тогда не скрывает, что она ведет себя как внутренние оккупанты, им бы день простоять и ночь продержаться у корыта отщипнув свою долю, а дальше, что будет после них их не интересует, поэтому думаю они и называют эти кредиты помощью, а не кредитами, помощь это для них, а кредиты это для страны и народа которому в конце концов придется эти кредиты отдавать из бюджета.