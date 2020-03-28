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Україна може отримати фінансову
допомогу мінімум $10...

Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:34

Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, крім МВФ, йдуть переговори про фінансову допомогу країні і зі Світовим банком, ЄБРР, Європейським союзом і деякими країнами.

Дивися повний текст Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10 млрд - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:51

....... предлагаю запомнить эти слова "В целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум $10 млрд", а через месяц или даже через три или через 6 месяцев спросить "где?" и посмотреть на ответ. Думаю от временной составляющей ничего не зависит.
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 12:58

Re: Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10...

ну у вас на финансовом сайте и скорость размещения новостей.
Новость от пятницы вечера, опубликовали только сейчас в понедельник.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32

Re: Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10...

Никогда не понимал почему они все что есть и были власть имущие это называют(ли) помощью, в моем понимании помощь это когда даешь на безвозмездной и невозвратной основе деньги или другие ресурсы, а когда даешь на возмездной и/или возвратной основе то это кредит.

Может они как временщики внутренние оккупанты называют это помощь, потому как эти деньги берут они, отщипнут свою долю от этой суммы и самое главное им возвращать не надо будет эти кредиты, для них это невозвратная помощь, а возвращать уже придется другому президенту/власти, а народа в этой схеме вообще нет и власть даже тогда не скрывает, что она ведет себя как внутренние оккупанты, им бы день простоять и ночь продержаться у корыта отщипнув свою долю, а дальше, что будет после них их не интересует, поэтому думаю они и называют эти кредиты помощью, а не кредитами, помощь это для них, а кредиты это для страны и народа которому в конце концов придется эти кредиты отдавать из бюджета.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2020 13:52

Михалыч может, потому что никто не собирается отдавать эти кредиты?
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