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Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 12:34
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що, крім МВФ, йдуть переговори про фінансову допомогу країні і зі Світовим банком, ЄБРР, Європейським союзом і деякими країнами.
Дивися повний текст Україна може отримати фінансову допомогу мінімум $10 млрд - Зеленський
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:51
....... предлагаю запомнить эти слова "В целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум $10 млрд", а через месяц или даже через три или через 6 месяцев спросить "где?" и посмотреть на ответ. Думаю от временной составляющей ничего не зависит.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 12:58
ну у вас на финансовом сайте и скорость размещения новостей.
Новость от пятницы вечера, опубликовали только сейчас в понедельник.
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Додано: Пон 30 бер, 2020 13:32
Никогда не понимал почему они все что есть и были власть имущие это называют(ли) помощью, в моем понимании помощь это когда даешь на безвозмездной и невозвратной основе деньги или другие ресурсы, а когда даешь на возмездной и/или возвратной основе то это кредит.
Может они как временщики внутренние оккупанты называют это помощь, потому как эти деньги берут они, отщипнут свою долю от этой суммы и самое главное им возвращать не надо будет эти кредиты, для них это невозвратная помощь, а возвращать уже придется другому президенту/власти, а народа в этой схеме вообще нет и власть даже тогда не скрывает, что она ведет себя как внутренние оккупанты, им бы день простоять и ночь продержаться у корыта отщипнув свою долю, а дальше, что будет после них их не интересует, поэтому думаю они и называют эти кредиты помощью, а не кредитами, помощь это для них, а кредиты это для страны и народа которому в конце концов придется эти кредиты отдавать из бюджета.
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