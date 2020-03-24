Усі банки, окрім «Ощадбанку», є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Дивися повний текст Що має пам’ятати кожен вкладник банку в Україні (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:13
Що має пам’ятати кожен вкладник банку в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що має пам’ятати кожен вкладник банку в Україні (інфографіка).
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:13
Двумя словами "забирайте вклады"!
Может быть дефолт. Слишком много об этом говорят.
Додано: Пон 30 бер, 2020 14:21
Все помрут!
О дефолте вещает только заинтересованная сторона. А вам выбирать, вестись на чью-то ересь, создавая панику и копая себе и другим могилу или объективно оценить происходящее.
Зачем нести деньги в банки, если они когда-нить да могут обанкротиться? Надо вкладывать в вечные ценности: золото, сало, бетон, трехлитровые банки.
|