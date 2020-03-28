За закон про ринок землі проголосувало 259 депутатів.
Дивися повний текст Прийнято закон про ринок землі: що важливо знати.
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Додано: Вів 31 бер, 2020 09:05
Прийнято закон про ринок землі: що важливо знати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прийнято закон про ринок землі: що важливо знати.
Додано: Вів 31 бер, 2020 09:05
Как всегда, под покровом ночи, они делают свои темные дела... Поздравляю земляки, нас купили за очередной транш МВФ, который как всегда пойдет под распил, а расплачиваться детям, а Зелень доказала что оно не украинец, а жидок, раньше были сомнения - теперь нет. Кто не понял растолкую на пальцах, продажа сельхозземель - это есть продажа земель находящихся за пределами населенных пунктов, тоесть теперь вы не сможете без разрешения сходить по ягоды или грибы в лес, на рыбалку или охоту, вас даже не пустят на прогулку по земле, купленной за наворованные, а еще хуже просто за напечатанные деньги. Да, да, никому из вас земля не достанется, мы уже это проходили с ваучерами, развели всю страну как лохов и оставили ни с чем. Наступили мы по ходу на те же грабли, только в первый раз мы лишились заводов и промышленности и, как следствие, стали нищими, а теперь лишились земли и свободы и, как следствие, станете рабами. Я же лучше погибну в бою, чем буду прозябать как все... PS "Козаки рабів до Раю не пускають"
Додано: Вів 31 бер, 2020 09:50
Re: Прийнято закон про ринок землі: що важливо знати
Не треба оце нагнітати ... Земля сільськогосподарського призначення - це поля ... Там зараз і так все обробляється . Ащо не обробляється - так там і люди не дуже бувають - хіба мисливці на зайців ... Вам треба землі - купіть собі кілька гектарів - які проблеми ... Зараз ринку немає - і все добре ? Он береги водойм - від ставків до морів займають собі невідомо хто - і що ? По закону і зараз таке заборонено . А агрофірми мають земельні банки по сотні тисяч гектрів - і нормально , чи фермери ( бідні і нещасні ) за копійки орендують паї по селам - це нормально ?
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