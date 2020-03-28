Прийнято закон про ринок землі: що важливо знати

Додано: Вів 31 бер, 2020 09:05

Как всегда, под покровом ночи, они делают свои темные дела... Поздравляю земляки, нас купили за очередной транш МВФ, который как всегда пойдет под распил, а расплачиваться детям, а Зелень доказала что оно не украинец, а жидок, раньше были сомнения - теперь нет. Кто не понял растолкую на пальцах, продажа сельхозземель - это есть продажа земель находящихся за пределами населенных пунктов, тоесть теперь вы не сможете без разрешения сходить по ягоды или грибы в лес, на рыбалку или охоту, вас даже не пустят на прогулку по земле, купленной за наворованные, а еще хуже просто за напечатанные деньги. Да, да, никому из вас земля не достанется, мы уже это проходили с ваучерами, развели всю страну как лохов и оставили ни с чем. Наступили мы по ходу на те же грабли, только в первый раз мы лишились заводов и промышленности и, как следствие, стали нищими, а теперь лишились земли и свободы и, как следствие, станете рабами. Я же лучше погибну в бою, чем буду прозябать как все... PS "Козаки рабів до Раю не пускають"