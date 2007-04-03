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Стоит ли продлевать
сейчас валютный депозит?

Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 09:09

Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

Прошу совета. Сейчас заканчивается валютный депозит. Стоит ли продлевать или лучше забрать: разговоры о дефолте, кризис, короновирус. Но с другой стороны, вроде с продажей земли порешали вопрос и дефолт отменяется.
А если будет дефолт, это отразится только на зарубежных кредиторах или депозитчики тоже пострадают?
gritzko
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 09:11

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

Согласно Квестора.

Пару процентов годовых не стоят того чтобы рисковать всей суммой.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 09:19

gritzko почему вы уверены, что сможете забрать, скорее всего гривной отдадут
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 09:20

Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?

Что за банк?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлень: 5667
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