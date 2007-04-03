|
|
|
Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 бер, 2020 09:09
Прошу совета. Сейчас заканчивается валютный депозит. Стоит ли продлевать или лучше забрать: разговоры о дефолте, кризис, короновирус. Но с другой стороны, вроде с продажей земли порешали вопрос и дефолт отменяется.
А если будет дефолт, это отразится только на зарубежных кредиторах или депозитчики тоже пострадают?
-
gritzko
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 29.07.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 бер, 2020 09:11
Согласно Квестора.
Пару процентов годовых не стоят того чтобы рисковать всей суммой.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5667
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 бер, 2020 09:19
gritzko почему вы уверены, что сможете забрать, скорее всего гривной отдадут
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 бер, 2020 09:20
Что за банк?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5667
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|48804
|187012463
|
|
|6880
|1534750
|
Пон 30 бер, 2020 10:02
ЛОБ
|
|168
|287406
|
Пон 28 жов, 2019 16:45
Libo
|