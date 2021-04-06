Тобто в інші банки свіжонадруковані долари відвезли зразу з літака, а для УкрГазу помістять в карантин?
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 04 кві, 2020 10:29
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:36
Думаю, тему можно убрать, т.к. вопрос вообще не актуален на сегодня, к сожалению...
Додано: Пон 28 лис, 2022 18:53
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Сейчас есть отличная возможность купить доллар по 37.45 от привата, на 3 месяца.
Больше не вижу смысла держать
Додано: Нед 18 чер, 2023 15:18
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Зараз такі часи, що в банк не поніс би фінанси взагалі. Є гіркий досвід з Дельтабанком. Брехливий директор відділення також відмовляв знімати кошти з доларового вкладу в 2014 році. Мотивуючи тим що на протязі місяці все виплатять. Не вірте нікому вони всі брехуни. Тільки й думають як наложити лапу на ваші кошти. Виплату коштів отримав через рік через фонд гарантування вкладів, але не всю суму. Мінус 4000$ які вже напевно не отримаю ніколи.
Додано: Нед 18 чер, 2023 17:41
Re: Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит?
Додано: Нед 18 чер, 2023 18:27
greenozon
Коли клав кошти на депозит (біля 13 000$) по курсу 8 грн за долар це було в районі 100 тисяч гривень. Гарантована сума тоді складала по моєму 200 тисяч а може 250.
Такшо таки вийшов за межі. Хто ж міг подумати що курс долара міг підскочити з 8 до 28 грн за долар.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|