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Додано: Вів 31 бер, 2020 16:50
Инвестирование в Royal Standard Groyp
Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?
Додано: Сер 01 кві, 2020 09:42
Сайт компании
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:13
VASH Было такое желание. Пообщались на встрече. Выяснилось они работают через венчурный фонд, инвестор покупает акции этого фонда, проспект акций они не показывают, эмиссия была не зарегистрирована в комиссии... другими словами... они что-то скрывают и не настроены на прозрачное сотрудничество. Рисков куча. Встреча было полгода назад, но вряд-ли что-то поменялось.
Додано: Сер 22 кві, 2020 12:21
maxim_boiko
щодо > эмиссия была не зарегистрирована в комиссии...
на якому саме ресурсі ви провіряте ці факти?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 22 кві, 2020 20:34
greenozon
пользуйтесь и не благодарите
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:28
maxim_boiko
Максим, видимо вы плохо смотрели на вашем же сайте
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