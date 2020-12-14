kingkongovets написав: flyman написав: Faceless написав:
Хороший майстер манікюру заробляє від 1куо, тоді як початківець в ІТ може і до 1к недотягувати. Тож тут КК по своєму правий
а що початківець, він не з Києва Фейслеса, тільки в Києві Фейслеса 1куе вже триває 10+ років без поправки на інфляцію долара
насправді 1к$ для Києва - це просто базова ставка нормального безпроблемного фахівця з будь якої галузі, туди ж відносяться курьєри та таксисти, навіть не впевнений що такий прибуток задовольнить офіціанта і точно ні бармена, працівниці бьюті сфери, працюючі в норм локаціях з платоспроможною публікою без проблем заробляють 3-5, найрозкрученіші та трудодюбиввші з них до 10 і я вже мовчу про блогерів та інфлюенсерів, там взагалі космос
і це тільки маленька частина тих хто дійсно непогано заробляє, косарь для життя в Києві наразі просто базовий мінімум на їжу, оренду та бензин, не більше
це тобі не горіхи з лісу кравчучками тягати, уявляючи себе «фінансово-незалежним» діогеном)
айті, флай, вже на спаді і я особисто попереджав тебе про це ще рік-півтора тому, а ти реготав тоді наді мною як гієна
що, зараз так же смішно? чи до тебе це ще не дійшло?
Прикольно читати про Київ Фейслеса, про жирні молочні ріки з кисіль ними берегами, який існує за рахунок бідності решти 99% населення і території.
Останні активно скорочуються з 24.02.2022, але ж ККЦ про те не в курсі.
Для инженера, математика, физика, химика в Киеве - ЗП 1000 дол/мес - это отличный уровень оплаты труда.
Поэтому данных специалистов на анархическрй территории все меньше и меньше, они тут не нужны, пшенично-олийной державе
Від Сергія Флеша, з ТГ
"Всі чиновники кажуть: Кияни, готуйтеся, ця зима буде найважчою, але далі загальних фраз ніхто не заходить 😞
Що нас чекає взимку (на даний момент). Повторюся ще раз - на даний момент, тому що ситуація змінюється щодня. Росіяни атакують, влада лагодить, росіяни знову атакують.
Температура в квартирах буде +5 +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися електрикою призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення (кожні кілька годин).
Чого домагаються росіяни? Звістно, їм байдуже, чи будемо ми мерзнути чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві.
Ворогу потрібно «зламати» населення столиці, щоб почалися безпорядки і хаос. Їм потрібно, щоб люди змусили владу прийняти їхні умови. Наскілки вони досягнуть вони своїх цілей? Я не знаю.
Сподіваюся, у людей вистачить мудрості зрозуміти, що відбувається і хто винен.
Чого чекати:
Голоду не буде.
Паливо буде.
Вода, сподіваюся, буде.
Мерія зробить все, щоб лікарні, садочки та критична інфраструктура працювали.
Будуть пункти обігріву тощо.
Мобільний зв'язок та інтернет будуть.
Що я можу порадити:
-Купуйте з сусідами (або самі )генератори і подовжувачі і майте невеликий запас палива.
-Рекомендації виїжджати з Києва на зиму усім трохи ідіотські. Більшості людей нікуди їхати. Але якщо у когось є дачі з пічками і близькі в селах, то варто подумати про запасний варіант.
-Подивіться на автономні дизельні обігрівачі. Але пам'ятайте, що їм потрібен вивід вихлопу на вулицю.
Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко. Я написав би для вас набагато більше з різних напрямків інфраструктури, але не можу, тому що противник теж мене читає."