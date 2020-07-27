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Royal Standard Groyp

Инвестирование в Royal Standard Groyp
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Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2020 16:50

Инвестирование в Royal Standard Groyp

Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 09:42

  VASH написав:Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?

Сайт компании
https://rsg.ua/about/rukovodstvo
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:13

VASH Было такое желание. Пообщались на встрече. Выяснилось они работают через венчурный фонд, инвестор покупает акции этого фонда, проспект акций они не показывают, эмиссия была не зарегистрирована в комиссии... другими словами... они что-то скрывают и не настроены на прозрачное сотрудничество. Рисков куча. Встреча было полгода назад, но вряд-ли что-то поменялось.
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 12:21

maxim_boiko

щодо > эмиссия была не зарегистрирована в комиссии...

на якому саме ресурсі ви провіряте ці факти?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 20:34

greenozon https://www.nssmc.gov.ua/register/litse ... h-paperiv/
пользуйтесь и не благодарите
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:28

maxim_boiko

Максим, видимо вы плохо смотрели на вашем же сайте https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrp ... 5178#tab-2 :lol:
admqwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:49

Royal standard group

Сейчас они предлагают долевое участие, хоть инвестиционний займ,безопаснее для инвесторов. Может они вешают на людей мертвие залоги, а ты как хочешь потом судись, выбивай свои деньги. Кто знает, где собака порилась!
katsanoleg30122020
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:40

katsanoleg30122020 Долевое участие в юрлице (меньше 50%+1) всегда стремная тема. Выплата дивидендов может осуществляться за решением большинства учредителей и есть вероятность остаться без дохода от ваших инвестиций.
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:53

Недавно слухав веб-конференцію від RSG,
ведучий Андрей Чумачов


Вебинар: Неочевидные риски инвестирования в Украине / 02 июля в 11:00
688 views•Streamed live on Jul 2, 2020




нормально пояснив купу питань, склав враження профі своєї справи.
Рекомендую до перегляду як мінімум для загальної само-освіти
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 07:08

Royal standard group

Дякую! Подивився дуже корисна інформація. Тепер пошукаю rsg на тих сайтах, що рекомендував ведучий!
katsanoleg30122020
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