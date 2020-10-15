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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:08
Надійні інвестиції
Шановні друзі! Хто може рекомендувати надійний, перевірений інвест проект.
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:35
Инвестирование
katsanoleg30122020 Попробовал на себе.Имею опыт , в консалтинговом бизнесе с2003 года. 5 лет удачно и перспектива на ближайшие 15-20 лет явная и предсказуемая. Даже включился в работу компании в качестве советника.5 лет не меньше 2-3 % ежемесячно, с возможностью снятия средств в любой момент с доступом 7/24 , в любой точке мира и полной конфедициальностью. + анонимная карта с хорошими лимитами. АВА маркетинг групп . Мой тел.+380934637610(v, W, T)Юрий Александрович.Звоните подскажу и помогу.
Додано: Чет 15 жов, 2020 10:58
Разъяснение
VASH Нет, просто хотел посмотреть чаяния инвесторов и чего же они хотят, какие цели и доходность преследуют. Кому информация не интересна- не обращайте внимание. Это не для вас
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:32
Re: Инвестирование в Royal Standard Groyp
Как по мне, в очередной раз хотят постричь оленей. Если в обычных иси для пересичных, есть хоть какой-то контроль за использованием средств + открытая финотчетность, то венчурный фонд - как черная дыра, без контроля и какой либо открытой отчётности (кроме годового баланса и отчёта о финрезультатах). Грубо говоря это личный кошелек мажоритария, а взносы миноритариев - просто спонсорские/благотворительные взносы
.......
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