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Инвестирование в
Royal Standard Groyp

Инвестирование в Royal Standard Groyp
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:08

Надійні інвестиції

Шановні друзі! Хто може рекомендувати надійний, перевірений інвест проект.
katsanoleg30122020
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 14:35

Инвестирование

katsanoleg30122020 Попробовал на себе.Имею опыт , в консалтинговом бизнесе с2003 года. 5 лет удачно и перспектива на ближайшие 15-20 лет явная и предсказуемая. Даже включился в работу компании в качестве советника.5 лет не меньше 2-3 % ежемесячно, с возможностью снятия средств в любой момент с доступом 7/24 , в любой точке мира и полной конфедициальностью. + анонимная карта с хорошими лимитами. АВА маркетинг групп . Мой тел.+380934637610(v, W, T)Юрий Александрович.Звоните подскажу и помогу.
yura-dnepr
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:58

yura-dnepr

І для цього ви спеціально зареєструвалися на форумі?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 09:58

Разъяснение

VASH Нет, просто хотел посмотреть чаяния инвесторов и чего же они хотят, какие цели и доходность преследуют. Кому информация не интересна- не обращайте внимание. Это не для вас
yura-dnepr
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:32

Re: Инвестирование в Royal Standard Groyp

Как по мне, в очередной раз хотят постричь оленей. Если в обычных иси для пересичных, есть хоть какой-то контроль за использованием средств + открытая финотчетность, то венчурный фонд - как черная дыра, без контроля и какой либо открытой отчётности (кроме годового баланса и отчёта о финрезультатах). Грубо говоря это личный кошелек мажоритария, а взносы миноритариев - просто спонсорские/благотворительные взносы
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:59

Подскажите, какие у них есть конкуренты, которые тоже по-белому работают?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 07:46

Вебинар: Итоги деятельности Royal Standard Group в 2020 году / 03 декабря в 11:00



На онлайн-конференции будут обсуждаться:

- специфика работы компании в период карантина
- итоговые показатели по кредитным продуктам
- динамика роста кредитного портфеля
- общая стоимость залогового имущества
- динамика выдачи новых кредитов и погашений
- доходы компании и выплаты инвесторам
- неценовые достижения

Начните получать стабильный доход в нестабильное время -
вместе с Royal Standard Group!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:32

  VASH написав:Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?
hull380666169731
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