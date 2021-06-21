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Инвестирование в
Royal Standard Groyp

Инвестирование в Royal Standard Groyp
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 16:25

  stuermer01 написав:
  hull380666169731 написав:
  VASH написав:Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?

Имеет, доверенность очень стремную пришлось подписать. Менять они ее не хотят!


Подскажите, как прошло оформление, что за доверенность такая странная? Просто задумываюсь инвестировать часть капитала в них и хотелось бы услышать отзыв.
onlyinfinitytrap
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admqwerty
Почему у вас на сайте фото не всех сотрудниц?
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:06

  hull380666169731 написав:
  VASH написав:Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?

Имеет, доверенность очень стремную пришлось подписать. Менять они ее не хотят![/quote]

Подскажите, как прошло оформление, что за доверенность такая странная? Просто задумываюсь инвестировать часть капитала в них и хотелось бы услышать отзыв.[/quote]

Я, так и не решился вложить...
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:49

VASH хотела вложится , была у них . Люди закрытые . От знакомых узнала один случай с Инвестором . Они его вкинули на разборки сам на сам с какими-то " зеками " . после этого вложилась в другое .
allochka171200
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 14:00

VASH
Не странная, а стремная с юридической точки зрения. И сам договор тоже. В результате риски выше той 20% доходности. С такими рисками доходность должна быть как минимум в 2 раза выше.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:13

Карпіловський (укрінвест клуб) вчора на мастер класі прямо звинуватив RSG в обмані та брехні щодо звітності

ефект 1000 глаз його клубу (в нього всюди є шпигути) каже що цифри сильно відрізняються

:?: :?: :!:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:02

Мы понимаем, что господин Карпиловский имеет свой личный коммерческий интерес, поскольку открыто рекламирует инвестиции в другие компании, которые занимаются залоговым бизнесом (о них плохо говорить здесь не будем). Поэтому мы и не ожидаем от такой платформы как Укринвестклуб никакой адекватной и объективной оценки работы нашей компании. Скорее обвинить нас в искривлении финансовой отчетности - это лучшая стратегия, в их понимании, как убедить вкладывать в компании, где такой отчетности как таковой нет и всё держится на "джентльменских" соглашениях.

Теперь давайте разберемся в "обмане в финансовой отчетности":

1) Наша финансовая отчётность ежегодно проходит обязательный финансовый аудит аккредитованным внешним аудитором. За 2019 и 2020 год компания получила положительное заключение аудитора. С аудиторскими отчетами и финансовой отчетностью непосредственно можно ознакомиться на нашем сайте в разделе "Раскрытие информации" https://rsg.ua/about/raskrytie-informatsii.
2) Любой человек может на самом деле самостоятельно проверить структуру кредитного портфеля. Для этого нужно зайти в реестр отягощений движимого имущества , а также в реестр вещевых прав на недвижимое имущество. Если вы сопоставите суммы залогов в реестре - у вас подтвердятся все цифры финансовой отчетности. Мало того, вы можете ознакомиться с историей закрытых отягощений, чтобы реально понимать платежеспособность кредитного портфеля.
3) Если нас хотят обвинить в искривлении финансовой отчетности - рекомендуем доброжелателям обращаться в соответствующие правоохранительные органы, чего они почему-то не делают. Со своей стороны мы бы очень хотели получить видео вебинаров или другие доказательства клеветы о нашей компании и с удовольствием передадим их в соответствующие инстанции и оформим соответствующие судебные процессы с "горе-экспертами".

Аналогично касательно "вброса инвестора в разборки с криминальными элементами" о чем пишут выше:

- Очередная выдумка недобросовестных конкурентов. Поэтому мы и не видим никаких документов, имен и фамилий. У нас никогда не было ни одного конфликта с нашими инвесторами и мы всегда исполняем взятые на себя обязательства.

Ну и отвечая на вопрос "стремной юридической конструкции" и "низкой доходности в 20% годовых:

- Привлечение через инструменты капитала - это единственный легальный путь привлечения денег от населения небанковскими финансовыми учреждениями.
- Кредитный продукт под залог недвижимости сегодня на рынке стоит 36-48% годовых, под залог авто - 48-60% годовых. Помимо этого поскольку доходы выплачиваются легально - с них необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Соответственно ни одна компания, которая занимается залоговым кредитованием не выплатит доходность на уровне 40-60% годовых, потому что это экономически нецелесообразно и не покрывает рыночной процентной ставки по залоговому кредитованию.
royalstandardgroup
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