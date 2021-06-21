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Royal Standard Groyp Инвестирование в Royal Standard Groyp + Додати

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на тему #<123 Додано: Вів 27 кві, 2021 16:25 stuermer01 написав: hull380666169731 написав: VASH написав: Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp? Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?

Имеет, доверенность очень стремную пришлось подписать. Менять они ее не хотят! Имеет, доверенность очень стремную пришлось подписать. Менять они ее не хотят!



Подскажите, как прошло оформление, что за доверенность такая странная? Просто задумываюсь инвестировать часть капитала в них и хотелось бы услышать отзыв. Подскажите, как прошло оформление, что за доверенность такая странная? Просто задумываюсь инвестировать часть капитала в них и хотелось бы услышать отзыв. onlyinfinitytrap

Повідомлень: 2 З нами з: 22.08.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 кві, 2021 17:28 admqwerty

Почему у вас на сайте фото не всех сотрудниц? stuermer01

Повідомлень: 353 З нами з: 21.07.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:06 hull380666169731 написав: VASH написав: Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp? Имеет ли кто нибудь из форумчан опыт инвестирования в Royal Standard Groyp?

Имеет, доверенность очень стремную пришлось подписать. Менять они ее не хотят![/quote]



Подскажите, как прошло оформление, что за доверенность такая странная? Просто задумываюсь инвестировать часть капитала в них и хотелось бы услышать отзыв.[/quote]



Я, так и не решился вложить... Имеет, доверенность очень стремную пришлось подписать. Менять они ее не хотят![/quote]Подскажите, как прошло оформление, что за доверенность такая странная? Просто задумываюсь инвестировать часть капитала в них и хотелось бы услышать отзыв.[/quote]Я, так и не решился вложить... VASH Повідомлень: 501 З нами з: 26.10.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:49 VASH хотела вложится , была у них . Люди закрытые . От знакомых узнала один случай с Инвестором . Они его вкинули на разборки сам на сам с какими-то " зеками " . после этого вложилась в другое . allochka171200

Повідомлень: 33 З нами з: 11.11.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 тра, 2021 14:00 VASH

Не странная, а стремная с юридической точки зрения. И сам договор тоже. В результате риски выше той 20% доходности. С такими рисками доходность должна быть как минимум в 2 раза выше. stuermer01

Повідомлень: 353 З нами з: 21.07.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 тра, 2021 18:13



ефект 1000 глаз його клубу (в нього всюди є шпигути) каже що цифри сильно відрізняються



Карпіловський (укрінвест клуб) вчора на мастер класі прямо звинуватив RSG в обмані та брехні щодо звітностіефект 1000 глаз його клубу (в нього всюди є шпигути) каже що цифри сильно відрізняються greenozon Повідомлень: 11492 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 872 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 10:02



Теперь давайте разберемся в "обмане в финансовой отчетности":



1) Наша финансовая отчётность ежегодно проходит обязательный финансовый аудит аккредитованным внешним аудитором. За 2019 и 2020 год компания получила положительное заключение аудитора. С аудиторскими отчетами и финансовой отчетностью непосредственно можно ознакомиться на нашем сайте в разделе "Раскрытие информации" https://rsg.ua/about/raskrytie-informatsii .

2) Любой человек может на самом деле самостоятельно проверить структуру кредитного портфеля. Для этого нужно зайти в реестр отягощений движимого имущества , а также в реестр вещевых прав на недвижимое имущество. Если вы сопоставите суммы залогов в реестре - у вас подтвердятся все цифры финансовой отчетности. Мало того, вы можете ознакомиться с историей закрытых отягощений, чтобы реально понимать платежеспособность кредитного портфеля.

3) Если нас хотят обвинить в искривлении финансовой отчетности - рекомендуем доброжелателям обращаться в соответствующие правоохранительные органы, чего они почему-то не делают. Со своей стороны мы бы очень хотели получить видео вебинаров или другие доказательства клеветы о нашей компании и с удовольствием передадим их в соответствующие инстанции и оформим соответствующие судебные процессы с "горе-экспертами".



Аналогично касательно "вброса инвестора в разборки с криминальными элементами" о чем пишут выше:



- Очередная выдумка недобросовестных конкурентов. Поэтому мы и не видим никаких документов, имен и фамилий. У нас никогда не было ни одного конфликта с нашими инвесторами и мы всегда исполняем взятые на себя обязательства.



Ну и отвечая на вопрос "стремной юридической конструкции" и "низкой доходности в 20% годовых:



- Привлечение через инструменты капитала - это единственный легальный путь привлечения денег от населения небанковскими финансовыми учреждениями.

- Кредитный продукт под залог недвижимости сегодня на рынке стоит 36-48% годовых, под залог авто - 48-60% годовых. Помимо этого поскольку доходы выплачиваются легально - с них необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Соответственно ни одна компания, которая занимается залоговым кредитованием не выплатит доходность на уровне 40-60% годовых, потому что это экономически нецелесообразно и не покрывает рыночной процентной ставки по залоговому кредитованию. Мы понимаем, что господин Карпиловский имеет свой личный коммерческий интерес, поскольку открыто рекламирует инвестиции в другие компании, которые занимаются залоговым бизнесом (о них плохо говорить здесь не будем). Поэтому мы и не ожидаем от такой платформы как Укринвестклуб никакой адекватной и объективной оценки работы нашей компании. Скорее обвинить нас в искривлении финансовой отчетности - это лучшая стратегия, в их понимании, как убедить вкладывать в компании, где такой отчетности как таковой нет и всё держится на "джентльменских" соглашениях.1) Наша финансовая отчётность ежегодно проходит обязательный финансовый аудит аккредитованным внешним аудитором. За 2019 и 2020 год компания получила положительное заключение аудитора. С аудиторскими отчетами и финансовой отчетностью непосредственно можно ознакомиться на нашем сайте в разделе "Раскрытие информации"2) Любой человек может на самом деле самостоятельно проверить структуру кредитного портфеля. Для этого нужно зайти в реестр отягощений движимого имущества , а также в реестр вещевых прав на недвижимое имущество. Если вы сопоставите суммы залогов в реестре - у вас подтвердятся все цифры финансовой отчетности. Мало того, вы можете ознакомиться с историей закрытых отягощений, чтобы реально понимать платежеспособность кредитного портфеля.3) Если нас хотят обвинить в искривлении финансовой отчетности - рекомендуем доброжелателям обращаться в соответствующие правоохранительные органы, чего они почему-то не делают. Со своей стороны мы бы очень хотели получить видео вебинаров или другие доказательства клеветы о нашей компании и с удовольствием передадим их в соответствующие инстанции и оформим соответствующие судебные процессы с "горе-экспертами".- Очередная выдумка недобросовестных конкурентов. Поэтому мы и не видим никаких документов, имен и фамилий. У нас никогда не было ни одного конфликта с нашими инвесторами и мы всегда исполняем взятые на себя обязательства.- Привлечение через инструменты капитала - это единственный легальный путь привлечения денег от населения небанковскими финансовыми учреждениями.- Кредитный продукт под залог недвижимости сегодня на рынке стоит 36-48% годовых, под залог авто - 48-60% годовых. Помимо этого поскольку доходы выплачиваются легально - с них необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Соответственно ни одна компания, которая занимается залоговым кредитованием не выплатит доходность на уровне 40-60% годовых, потому что это экономически нецелесообразно и не покрывает рыночной процентной ставки по залоговому кредитованию. royalstandardgroup

Представник фінансової компанії Повідомлень: 1 З нами з: 14.06.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 12:41 royalstandardgroup написав: [b]Ну и отвечая на вопрос "стремной юридической конструкции" [b]Ну и отвечая на вопрос "стремной юридической конструкции"

Стрёмная не юр. конструкция, а доверенность, в которой написано, что вы от моего имени можете делать все, что угодно с моей долей в уставном капитале.



Еще стрёмно то, что у вашей сотрудницы нет визитки и она отказалась назвать свою фамилию. Её фото тоже нет на вашем сайте. Придется составлять фоторобот. Стрёмная не юр. конструкция, а доверенность, в которой написано, что вы от моего имени можете делать все, что угодно с моей долей в уставном капитале.Еще стрёмно то, что у вашей сотрудницы нет визитки и она отказалась назвать свою фамилию. Её фото тоже нет на вашем сайте. Придется составлять фоторобот. stuermer01

Повідомлень: 353 З нами з: 21.07.09 Подякував: 82 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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