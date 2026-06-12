Инвестирование в Royal Standard Groyp

Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.
По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:50
Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.
По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:42
stuermer01
Если в документе не указаны полномочия, то их нет. Включить пункт о том что часть участника нельзя отчуждать для нас на самом деле не является проблемой, потому что на самом деле это ничего не меняет: как долю нельзя было отчуждать до того как, так и после.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:03
Довіреність
ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД»
Код ЄДРПОУ: 38267856
Володію в них часткою і вони не платять мені дивіденди з грудня 2025 року, вимагають підписати схематозну довіреність.
Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні:
Востаннє редагувалось stuermer01 в П'ят 12 чер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:55
Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:19
Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів.
Якщо зайти на Опендатабот, та ввести їх ЄРДПОУ:
то можна побачити, що в них таких інвесторів, як я, близько сотні і всі позначені, як "засновник". Я вже писав скаргу на них в НБУ. НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі
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