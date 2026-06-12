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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:42
maniachello написав: Investor_K написав:
А чому старий говорить лише правду?
боится
Кого? Чого?
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Investor_K
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