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Инвестирование в
Royal Standard Groyp

Инвестирование в Royal Standard Groyp
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 15:50

  royalstandardgroup написав:Помимо этого никакие дополнительные полномочия, в том числе такие как купля-продажа или какие-либо другие действия подразумевающие отчуждение Вашей доли нашими документами не предусматриваются.

Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.

По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:42

stuermer01

Если в документе не указаны полномочия, то их нет. Включить пункт о том что часть участника нельзя отчуждать для нас на самом деле не является проблемой, потому что на самом деле это ничего не меняет: как долю нельзя было отчуждать до того как, так и после.
royalstandardgroup
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:03

Довіреність

ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД»
Код ЄДРПОУ: 38267856
https://rsg.ua/

Володію в них часткою і вони не платять мені дивіденди з грудня 2025 року, вимагають підписати схематозну довіреність.
Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні:

Зображення
Востаннє редагувалось stuermer01 в П'ят 12 чер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:55

  stuermer01 написав:вимагають підписати стрьомну довіреність.
Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні

Но про то, что в начале инвестирования эта самая "стрёмная доверенность" таки подписывалась - это правда?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:19

  moveton написав:
  stuermer01 написав:вимагають підписати стрьомну довіреність.
Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні

Но про то, что в начале инвестирования эта самая "стрёмная доверенность" таки подписывалась - это правда?

Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів.

Якщо зайти на Опендатабот, та ввести їх ЄРДПОУ:

https://opendatabot.ua/c/38267856?from=search

то можна побачити, що в них таких інвесторів, як я, близько сотні і всі позначені, як "засновник". Я вже писав скаргу на них в НБУ. НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі :mrgreen:
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 19:55

  stuermer01 написав:Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів.

А начало - это когда? Как я понял обсуждение выше по теме, вход в компанию был в конце 2020 года и, как минимум, для этого подписывалась доверенность. После этого 5 лет технически даже проверить было невозможно нужна ли она для дивидендов. Какие-то дивиденды выплачивались до подписывания доверенности, т.е. до инвестирования? 5 лет назад представитель компании тут писал, что доверенность к дивидендам имеет прямое отношение. Думаю, что не соврал.

  stuermer01 написав:НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі :mrgreen:

Как правильно ответил НБУ, не тех, кто подписал доверенность, а тех, кто приобрёл долю в компании. Если подписать доверенность и не инвестировать, то ничего Опендатабот не расскажет. Да, для совладельцев компаний есть такая публичность. А для владельцев доли на более, чем 25%, закон (с 6 декабря 2019 года, на минуточку) требует раскрывать и конечного бенефициара. У любого ФОП тоже адрес и телефон всем раскрыт. Считается, что такая публичность - это хорошо. Журналисты по этим реестрам свои исследования проводят и разоблачительные статьи пишут. Как-то поздно уже из этого открытие делать :mrgreen:

Ну а сама по себе схема вместо выпуска облигаций продавать долю в вспомогательной компании не является чем-то криминальной. Применяется не только в RSG. Такая себе оптимизация налогов и технических комиссий. Риска в ней в общем-то столько же, как если покупать облигации: честная компания выплатит, нечестная обанкротится и держатели облигаций точно так же получат дырку от бублика. Понимаю, что религиозно ненавидеть дополнительную доверенность и для себя лично считать такую инвестицию не стоящей риска - это никто не запретит. Но зачем было входить тогда? Уверен, что доверенность потребовали подписать до перевода денег.

В сухом остатке, я правильно понял, что нужно всего лишь продлить доверенность, которая была 5 лет и за это время никаких страшных злоупотреблений по ней не делали, и все финансовые проблемы решатся? Если так, то выглядит такой же бурей в стакане воды, как возмущаться, что банк счета заблокировал потому, что клиенту не понравилось анкету актуализировать.
moveton
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