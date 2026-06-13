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Royal Standard Groyp Инвестирование в Royal Standard Groyp + Додати

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на тему #<1234 Додано: Чет 24 чер, 2021 15:50 royalstandardgroup написав: Помимо этого никакие дополнительные полномочия, в том числе такие как купля-продажа или какие-либо другие действия подразумевающие отчуждение Вашей доли нашими документами не предусматриваются. Помимо этого никакие дополнительные полномочия, в том числе такие как купля-продажа или какие-либо другие действия подразумевающие отчуждение Вашей доли нашими документами не предусматриваются.

Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.



По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:

Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем! По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем! stuermer01

Повідомлень: 475 З нами з: 21.07.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:42 stuermer01



Если в документе не указаны полномочия, то их нет. Включить пункт о том что часть участника нельзя отчуждать для нас на самом деле не является проблемой, потому что на самом деле это ничего не меняет: как долю нельзя было отчуждать до того как, так и после. royalstandardgroup

Представник фінансової компанії Заблокований Повідомлень: 3 З нами з: 14.06.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:03 Довіреність

Код ЄДРПОУ: 38267856

https://rsg.ua/



Володію в них часткою і вони не платять мені дивіденди з грудня 2025 року, вимагають підписати схематозну довіреність.

Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні:



ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД»Код ЄДРПОУ: 38267856Володію в них часткою і вони не платять мені дивіденди з грудня 2025 року, вимагають підписати схематозну довіреність.Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні: Востаннє редагувалось stuermer01 в П'ят 12 чер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз. stuermer01

Повідомлень: 475 З нами з: 21.07.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:55 stuermer01 написав: вимагають підписати стрьомну довіреність.

Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні вимагають підписати стрьомну довіреність.Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні

Но про то, что в начале инвестирования эта самая "стрёмная доверенность" таки подписывалась - это правда? Но про то, что в начале инвестирования эта самая "стрёмная доверенность" таки подписывалась - это правда? moveton

Повідомлень: 7076 З нами з: 23.03.18 Подякував: 139 раз. Подякували: 890 раз. Профіль 3 1 15 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:19 moveton написав: stuermer01 написав: вимагають підписати стрьомну довіреність.

Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні вимагають підписати стрьомну довіреність.Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні

Но про то, что в начале инвестирования эта самая "стрёмная доверенность" таки подписывалась - это правда? Но про то, что в начале инвестирования эта самая "стрёмная доверенность" таки подписывалась - это правда?

Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів.



Якщо зайти на Опендатабот, та ввести їх ЄРДПОУ:



https://opendatabot.ua/c/38267856?from=search



то можна побачити, що в них таких інвесторів, як я, близько сотні і всі позначені, як "засновник". Я вже писав скаргу на них в НБУ. НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів.Якщо зайти на Опендатабот, та ввести їх ЄРДПОУ:то можна побачити, що в них таких інвесторів, як я, близько сотні і всі позначені, як "засновник". Я вже писав скаргу на них в НБУ. НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі stuermer01

Повідомлень: 475 З нами з: 21.07.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 19:55 stuermer01 написав: Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів. Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів.

А начало - это когда? Как я понял обсуждение выше по теме, вход в компанию был в конце 2020 года и, как минимум, для этого подписывалась доверенность. После этого 5 лет технически даже проверить было невозможно нужна ли она для дивидендов. Какие-то дивиденды выплачивались до подписывания доверенности, т.е. до инвестирования? 5 лет назад представитель компании



stuermer01 написав: НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі

Как правильно ответил НБУ, не тех, кто подписал доверенность, а тех, кто приобрёл долю в компании. Если подписать доверенность и не инвестировать, то ничего Опендатабот не расскажет. Да, для совладельцев компаний есть такая публичность. А для владельцев доли на более, чем 25%, закон (с 6 декабря 2019 года , на минуточку) требует раскрывать и конечного бенефициара. У любого ФОП тоже адрес и телефон всем раскрыт. Считается, что такая публичность - это хорошо. Журналисты по этим реестрам свои исследования проводят и разоблачительные статьи пишут. Как-то поздно уже из этого открытие делать



Ну а сама по себе схема вместо выпуска облигаций продавать долю в вспомогательной компании не является чем-то криминальной. Применяется не только в RSG. Такая себе оптимизация налогов и технических комиссий. Риска в ней в общем-то столько же, как если покупать облигации: честная компания выплатит, нечестная обанкротится и держатели облигаций точно так же получат дырку от бублика. Понимаю, что религиозно ненавидеть дополнительную доверенность и для себя лично считать такую инвестицию не стоящей риска - это никто не запретит. Но зачем было входить тогда? Уверен, что доверенность потребовали подписать до перевода денег.



В сухом остатке, я правильно понял, что нужно всего лишь продлить доверенность, которая была 5 лет и за это время никаких страшных злоупотреблений по ней не делали, и все финансовые проблемы решатся? Если так, то выглядит такой же бурей в стакане воды, как возмущаться, что банк счета заблокировал потому, что клиенту не понравилось анкету актуализировать. А начало - это когда? Как я понял обсуждение выше по теме, вход в компанию был в конце 2020 года и, как минимум, для этого подписывалась доверенность. После этого 5 лет технически даже проверить было невозможно нужна ли она для дивидендов. Какие-то дивиденды выплачивались до подписывания доверенности, т.е. до инвестирования? 5 лет назад представитель компании тут писал , что доверенность к дивидендам имеет прямое отношение. Думаю, что не соврал.Как правильно ответил НБУ, не тех, кто подписал доверенность, а тех, кто приобрёл долю в компании. Если подписать доверенность и не инвестировать, то ничего Опендатабот не расскажет. Да, для совладельцев компаний есть такая публичность. А для владельцев доли на более, чем 25%, закон (с, на минуточку) требует раскрывать и конечного бенефициара. У любого ФОП тоже адрес и телефон всем раскрыт. Считается, что такая публичность - это хорошо. Журналисты по этим реестрам свои исследования проводят и разоблачительные статьи пишут. Как-то поздно уже из этого открытие делатьНу а сама по себе схема вместо выпуска облигаций продавать долю в вспомогательной компании не является чем-то криминальной. Применяется не только в RSG. Такая себе оптимизация налогов и технических комиссий. Риска в ней в общем-то столько же, как если покупать облигации: честная компания выплатит, нечестная обанкротится и держатели облигаций точно так же получат дырку от бублика. Понимаю, что религиозно ненавидеть дополнительную доверенность и для себя лично считать такую инвестицию не стоящей риска - это никто не запретит. Но зачем было входить тогда? Уверен, что доверенность потребовали подписать до перевода денег.В сухом остатке, я правильно понял, что нужно всего лишь продлить доверенность, которая была 5 лет и за это время никаких страшных злоупотреблений по ней не делали, и все финансовые проблемы решатся? Если так, то выглядит такой же бурей в стакане воды, как возмущаться, что банк счета заблокировал потому, что клиенту не понравилось анкету актуализировать. moveton

Повідомлень: 7076 З нами з: 23.03.18 Подякував: 139 раз. Подякували: 890 раз. Профіль 3 1 15 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 11:23 moveton



1. Писати російською в Україні на 5-му році війни - це хамство (більше, ніж моветон).

2. Якщо російськомовний моветон записався в адвокати цієї контори, то ясно, звідки там ноги ростуть і хто в неї бенефіціари.

3. Все, що ви написали, ви розкажете в українському суді і навряд чи вам там дозолять виступати російською мовою.



Закон України «Про ТОВ та ТДВ» - є закон.

Його треба виконувати, незалежно від того, скільки медальок ви на себе повісили, як Брежнєв.



Ось що конкретно вам треба буде оскаржити в українському суді:



Це широка представницька довіреність від фізичної особи (учасника ТОВ), яка дозволяла іншій особі:

• представляти її як учасника ТОВ;

• голосувати на загальних зборах;

• підписувати рішення, статут, зміни;

• змінювати керівника, адресу, статутний капітал тощо;

• діяти перед держреєстраторами, нотаріусами, ДСА і т. ін.

Тобто це не про керівництво ТОВ, а про представництво прав конкретного співвласника.



• Довіреність не потрібна для того, щоб ТОВ перерахувало дивіденди учаснику.

• Відмова ТОВ платити через “відсутність довіреності” — порушення корпоративних прав.



Довіреність потрібна тільки якщо учасник хоче, щоб хтось інший отримував гроші від його імені.

Наприклад: учасник не може особисто приходити або підписувати документи, тоді він дає довіреність бухгалтеру або юристу.



За ст. 57 Закону України «Про ТОВ та ТДВ»:

• “Учасник має право отримувати частину прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці”.

• Дивіденди виплачуються учаснику, а не представнику.

• ТОВ не може відмовити у виплаті на підставі відсутності довіреності.



• Довіреність потрібна для представництва учасника на зборах або для підписання документів від імені учасника.

• Вона не потрібна для отримання грошей, бо дивіденди належать саме учаснику, а не його представнику.

Тобто неважливо, чи є довіреність, чи немає — гроші мають йти учаснику напряму.



Дивіденди:

• належать учаснику, а не представнику;

• виплачуються на підставі рішення загальних зборів;

• не залежать від наявності чи відсутності довіреності.

Довіреність потрібна для участі у зборах, а не для отримання грошей.



Коли НЕплатіж є порушенням:



Якщо:



• є рішення зборів про виплату дивідендів;

• визначено суму і період;

• учасник не вийшов з ТОВ,



то:



Невиплата — незаконна

і є:



• порушенням корпоративних прав;

• підставою для стягнення через суд. stuermer01

Повідомлень: 475 З нами з: 21.07.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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