Инвестирование в Royal Standard Groyp

Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.
По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
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Додано: Чет 24 чер, 2021 15:50
Вот это должно быть написано в доверенности или договоре, а не здесь.
По поводу сотрудницы, которая скрывает свою фамилию:
Если вы позиционируете себя, как прозрачная фирма, то прозрачность должна быть во всем!
Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:42
stuermer01
Если в документе не указаны полномочия, то их нет. Включить пункт о том что часть участника нельзя отчуждать для нас на самом деле не является проблемой, потому что на самом деле это ничего не меняет: как долю нельзя было отчуждать до того как, так и после.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:03
Довіреність
ТОВ «РОЯЛСТЕНДАРД»
Код ЄДРПОУ: 38267856
Володію в них часткою і вони не платять мені дивіденди з грудня 2025 року, вимагають підписати схематозну довіреність.
Але для виплати дивідендів ніякі довіреності не потрібні:
Востаннє редагувалось stuermer01 в П'ят 12 чер, 2026 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:55
Додано: П'ят 12 чер, 2026 17:19
Так, підписувалася, на 5 років. Але й на початку вона була не потрібна для виплати дивідендів.
Якщо зайти на Опендатабот, та ввести їх ЄРДПОУ:
то можна побачити, що в них таких інвесторів, як я, близько сотні і всі позначені, як "засновник". Я вже писав скаргу на них в НБУ. НБУ відписався, бо це депозитчики замасковані під "засновників". Якщо скачати PDF-документ з Опендатабот, то там будуть вказані всі ПІБ, адреси, та суми вкладів фізосіб-вкладників! От такий захист персональних даних в Україні! Тобто адреси, імена та суми вкладів всіх, хто підписав цю довіреність, тепер висять в інтернеті у відкритому доступі
Додано: П'ят 12 чер, 2026 19:55
А начало - это когда? Как я понял обсуждение выше по теме, вход в компанию был в конце 2020 года и, как минимум, для этого подписывалась доверенность. После этого 5 лет технически даже проверить было невозможно нужна ли она для дивидендов. Какие-то дивиденды выплачивались до подписывания доверенности, т.е. до инвестирования? 5 лет назад представитель компании тут писал, что доверенность к дивидендам имеет прямое отношение. Думаю, что не соврал.
Как правильно ответил НБУ, не тех, кто подписал доверенность, а тех, кто приобрёл долю в компании. Если подписать доверенность и не инвестировать, то ничего Опендатабот не расскажет. Да, для совладельцев компаний есть такая публичность. А для владельцев доли на более, чем 25%, закон (с
Ну а сама по себе схема вместо выпуска облигаций продавать долю в вспомогательной компании не является чем-то криминальной. Применяется не только в RSG. Такая себе оптимизация налогов и технических комиссий. Риска в ней в общем-то столько же, как если покупать облигации: честная компания выплатит, нечестная обанкротится и держатели облигаций точно так же получат дырку от бублика. Понимаю, что религиозно ненавидеть дополнительную доверенность и для себя лично считать такую инвестицию не стоящей риска - это никто не запретит. Но зачем было входить тогда? Уверен, что доверенность потребовали подписать до перевода денег.
В сухом остатке, я правильно понял, что нужно всего лишь продлить доверенность, которая была 5 лет и за это время никаких страшных злоупотреблений по ней не делали, и все финансовые проблемы решатся? Если так, то выглядит такой же бурей в стакане воды, как возмущаться, что банк счета заблокировал потому, что клиенту не понравилось анкету актуализировать.
Додано: Суб 13 чер, 2026 11:23
moveton
1. Писати російською в Україні на 5-му році війни - це хамство (більше, ніж моветон).
2. Якщо російськомовний моветон записався в адвокати цієї контори, то ясно, звідки там ноги ростуть і хто в неї бенефіціари.
3. Все, що ви написали, ви розкажете в українському суді і навряд чи вам там дозолять виступати російською мовою.
Закон України «Про ТОВ та ТДВ» - є закон.
Його треба виконувати, незалежно від того, скільки медальок ви на себе повісили, як Брежнєв.
Ось що конкретно вам треба буде оскаржити в українському суді:
Це широка представницька довіреність від фізичної особи (учасника ТОВ), яка дозволяла іншій особі:
• представляти її як учасника ТОВ;
• голосувати на загальних зборах;
• підписувати рішення, статут, зміни;
• змінювати керівника, адресу, статутний капітал тощо;
• діяти перед держреєстраторами, нотаріусами, ДСА і т. ін.
Тобто це не про керівництво ТОВ, а про представництво прав конкретного співвласника.
• Довіреність не потрібна для того, щоб ТОВ перерахувало дивіденди учаснику.
• Відмова ТОВ платити через “відсутність довіреності” — порушення корпоративних прав.
Довіреність потрібна тільки якщо учасник хоче, щоб хтось інший отримував гроші від його імені.
Наприклад: учасник не може особисто приходити або підписувати документи, тоді він дає довіреність бухгалтеру або юристу.
За ст. 57 Закону України «Про ТОВ та ТДВ»:
• “Учасник має право отримувати частину прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці”.
• Дивіденди виплачуються учаснику, а не представнику.
• ТОВ не може відмовити у виплаті на підставі відсутності довіреності.
• Довіреність потрібна для представництва учасника на зборах або для підписання документів від імені учасника.
• Вона не потрібна для отримання грошей, бо дивіденди належать саме учаснику, а не його представнику.
Тобто неважливо, чи є довіреність, чи немає — гроші мають йти учаснику напряму.
Дивіденди:
• належать учаснику, а не представнику;
• виплачуються на підставі рішення загальних зборів;
• не залежать від наявності чи відсутності довіреності.
Довіреність потрібна для участі у зборах, а не для отримання грошей.
Коли НЕплатіж є порушенням:
Якщо:
• є рішення зборів про виплату дивідендів;
• визначено суму і період;
• учасник не вийшов з ТОВ,
то:
Невиплата — незаконна
і є:
• порушенням корпоративних прав;
• підставою для стягнення через суд.
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