Додано: Суб 13 чер, 2026 11:26

budivelnik написав: на цифру яку знайшов ти - 17 млн осіб

І перерахуй табличку....

Тому

якщо є 17 млн працездатного , а 12 млн офіційно працюють( додам що в цих офіційно працюючих є якась частка ПЕНСІОНЕРІВ ) то все одно ВІД 5 млн ОСІБ ухиляються від сплати податків.

З цим ти погодишся? на цифру яку знайшов ти - 17 млн осібІ перерахуй табличку....Томуякщо є 17 млн працездатного , а 12 млн офіційно працюють( додам що в цих офіційно працюючих є якась частка ПЕНСІОНЕРІВ ) то все одно ВІД 5 млн ОСІБ ухиляються від сплати податків.З цим ти погодишся?

https://delo.ua/society/yakii-realnii-r ... om-466320/ Який реальний рівень добробуту українців та хто може називатись "середнім класом"

Вертаємся знову до методології - якщо рахувати від 15 до 70, то погоджуся, але якщо по нормальному для конкретно наших умов з нашою тривалістю здорового життя та стартом роботи, то не 8 і не 5 млн не платять, а максимум 2-3 можна закидати і то з них частина була за кордоном і навіть значна частина з частини платила там податки, але так як і з мобілізацією, їм це тут не зараховувалось, хоча є і договори про уникнення подвійного оподаткування. А 2-3 це в 3-4 рази менше як 8 від яких починали.На пе5рспективу, якщо все ж таки якось вступимо в ЄС, то може виявитися, що і пред'являти щось з претензій є значно менше кому ніж звучать популістичні гасла про мільйонні мільйони. Широкі маси думають, що всі проблеми від олігархів, успішніші новобуржуа, що винні мільйони привидів.До речі про стратифікацію суспільства по доходам цікавий варіант розподілу:Пропоную голосувалку на форумі, щоб кожен бажаючий міг знайти себе в цих класах.