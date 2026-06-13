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Инвестирование в
Royal Standard Groyp

Инвестирование в Royal Standard Groyp
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 18:23

Кстати, модераторы, пожалуйста, поправьте название темы. На знаю, может в 2020 RSG была и "Groyp", но сейчас она точно "Group".
moveton
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