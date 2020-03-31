Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів у еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.
Дивися повний текст Шмигаль назвав суму боргів, які Україні потрібно погасити.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 10:03
Шмигаль назвав суму боргів, які Україні потрібно погасити
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Дивися повний текст Шмигаль назвав суму боргів, які Україні потрібно погасити.
Додано: Сер 01 кві, 2020 10:03
А может хоть одному правительству надо попробовать жить без заимствований? А то скоро весь бюджет будет уходить на оплату процентов... Просто пусть начнут. Это больно, сложно, но это единственный выход жить в будущем хорошо...
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