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Шмигаль назвав суму боргів,
які Україні потрібно погасити

Шмигаль назвав суму боргів, які Україні потрібно погасити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 10:03

Шмигаль назвав суму боргів, які Україні потрібно погасити

Пропонуємо до обговорення:
Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів у еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.

Дивися повний текст Шмигаль назвав суму боргів, які Україні потрібно погасити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 10:03

А может хоть одному правительству надо попробовать жить без заимствований? А то скоро весь бюджет будет уходить на оплату процентов... Просто пусть начнут. Это больно, сложно, но это единственный выход жить в будущем хорошо...
balta_laska
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