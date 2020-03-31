Про це повідомляє "пресслужба".
Дивися повний текст Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 16:33
Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні.
Додано: Сер 01 кві, 2020 16:33
массовое посещение квартир друзей/знакомых и пр. родственников не запрещяется..
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