Сегодня практически НЕ возможно госпитализироваться с подтвержденным диагназом, а тут пишут про принудительную потенциально здоровых как наказание Разве что в концлагерь
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Додано: Чет 02 кві, 2020 16:06
Re: Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні
Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32
Який все таки сильний уряд ! Все посилює !
А профільний міністр - так просто професіонал, правда не має ні стосунку до медицини, ні уяви, що робити.
Молодець зєлєнюк. Класними кадрами себе оточив.
Додано: Чет 02 кві, 2020 17:47
Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????
Додано: Чет 02 кві, 2020 18:15
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