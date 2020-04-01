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Уряд посилює карантин: що
буде заборонено в Україні

Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:06

Re: Уряд посилює карантин: що буде заборонено в Україні

  spread написав:постанова кабмина про принудительную госпитализацию

Сегодня практически НЕ возможно госпитализироваться с подтвержденным диагназом, а тут пишут про принудительную потенциально здоровых как наказание :) Разве что в концлагерь
o_boiko
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 16:32

Який все таки сильний уряд ! Все посилює !
А профільний міністр - так просто професіонал, правда не має ні стосунку до медицини, ні уяви, що робити.
Молодець зєлєнюк. Класними кадрами себе оточив.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:47

Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????
ludmilagalustbva
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 18:15

  ludmilagalustbva написав:Без маски в аптеку не входить. Прошол с женой 7 аптек масок нет. Купить маски нельзя. Что вы делаете какие требования вы можете сделать если вы не в состоянии обеспечить народ масками??????

Не можете купить -- шейте сами.
_hunter
 
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