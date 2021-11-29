Вартість електроенергії для промислових споживачів України

вдвічі підняли прайскепи на РДН - наскільки реально подорожчає е/енергія подивимось. бо умовно кажучи РДН - лише половина складової повної вартості.
так що заголовок трохи хайповий
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:53
вдвічі підняли прайскепи на РДН - наскільки реально подорожчає е/енергія подивимось. бо умовно кажучи РДН - лише половина складової повної вартості.
так що заголовок трохи хайповий
Додано: Вів 04 лип, 2023 21:21
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
давненько тут не був
а що з подорожчанням е/енергії?
перші дні показують, що ціна РДН піднялась десь на 1 грн/кВт*г без ПДВ. десь 3,95 грн без ПДВ проти 2,97 у червні. тобто кінцева ціна була 5,5 грн з ПДВ - стане 6,7 грн з ПДВ - зростання десь 20%.
враховуючи, що з початку війни ціна не піднімалася - то не так вже й багато
Додано: Вів 04 лип, 2023 23:40
Shaman
Як я розумію - всюди по різному
В червні оплатив по 4,67 без ПДВ
На липень передоплату виставили по 4,80 без ПДВ
Додано: Сер 05 лип, 2023 04:01
Додано: Чет 06 лип, 2023 20:42
В Україні, за даними ДП Оператор Ринку, найнижча ціна на електрику серед всіх сусідніх країн ЄС
Додано: Чет 06 лип, 2023 21:01
яке диво, як жеж це так?
й це ми ще ціни для населення не порівнювали
Додано: Нед 09 лип, 2023 13:17
а ціна е/енергії в липні веде себе цікаво
якщо 3-5 липня на РДН ціна - 3,8-4 грн, то
6 - 3,5
7 - 2,9
8 - 2,3
9 - 3,3 грн
загалом РДН в липні поки що 3,4 грн/кВт*г без ПДВ проти 3,0 в червні
трохи штормить, але значний дорожай поки відкладається. на вихідних ціна звісно дешевшає
Додано: Нед 09 лип, 2023 13:21
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
а про газ зовсім забули, що значить що ціна ввійшла в прийнятне русло.
а саме - вартість в Європі на біржі - 380 дол/т м3. в США - 90 дол/т м3.
в Україні напевне десь на рівні 10 т грн з ПДВ. на загальному фоні - це вже робоча ціна
Додано: Суб 15 лип, 2023 12:44
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
пройшов ще тиждень, тенденція начебто вимальовується - в робочі дні середня вартість еенергії на РДН сягає майже 4 грн/кВт*г без ПДВ - на 1 гривню більше, ніж середня ціна в червні. а так загалом середня ціна за липень - 3,44 грн/кВт*г без ПДВ - подорожчання - 50 копійок порівняно з червнем.
для любителів порівнювати ціни з Європою - в більшості випадків ціна в наших сусідів - вище на 30%, на 50%, інколи вдвічі. бувають дні, на яких потім спекулюють - коли ціна в Европі провалюється й стає нижчою за українською. але в нас просто більш стабільна ціна, немає таких коливань, як наприклад коли в один день в липні індекс цін в Угорщині дорівнював 0. це особливості місцевих ринків еенергії, які треба знати (я не знаю )
газ поки що без змін, десь близько 300 дол/т м3. напевне дешевше вже не буде. маю надію Нафтогаз оперативно заповнює сховища - а то підозріла тиша, ніякої зради
Додано: Нед 30 лип, 2023 07:34
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
липень майже пройшов. що маємо?
середня ціна РДН за місяць наразі складає 3,66 грн/кВт*г без ПДВ проти 2,97 у червні. подорожчання складе десь 85 коп з ПДВ - десь 15%. можна сказати - в межах загальної економічної ситуації. ніяких - в ДВА РАЗИ, як писали в деяких заголовках повідомлень - немає.
розуміємо, що ціна для населення 2,56 грн з ПДВ в 2,5 рази менше, аніж для юридичних осіб. інвестиції, кажемо? з іншого боку наша ціна еенергії для бізнесу все одно менше, ніж у наших сусідів - в Польщі вище на 50%, в інших країнах - на 10-15%.
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